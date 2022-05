C’est reparti pour trois semaines de rire au Festival de Rochefort

Sellig et Jovany

D’après Jean-Marc Mahin, malgré la proximité des dates et le Covid qui est passé par là, les sponsors ont, pour la plupart, suivi. " On a de la chance d’avoir beaucoup de partenaires de taille moyenne. Il y a une certaine rotation, et c’est normal. Certaines sociétés ne nous soutiennent pas chaque année, certaines ont eu plus de difficultés vu la crise. Globalement, on constate une petite baisse, mais qui n’est pas significative , précise le président. Le contexte économique n’est pas reluisant, mais dans l’ensemble, on est satisfaits ."

Au niveau des bénévoles, il indique qu’on est " dans la vie classique d’une grande association. Après deux ans de creux, il y a du mouvement. " Il note l’arrivée de nouveaux visages à la tête de certaines équipes. " Deux bénévoles d’une trentaine d’années notamment prennent la relève. Ils sont plus jeunes que l’âge du festiva l …".

Le président pointe ses humoristes "coups de cœur": Sellig et Jovany. " Ce sont tous les deux des anciens lauréats du tremplin. Sellig est un peu moins connu en Belgique, mais les amateurs l’ont repéré...Jovany, lui, propose un spectacle dans un style tout à fait particulier ."

Parmi ses artistes fétiches, Jean-Marc Mahin cite Laurent Chandemerle. " C’est un imitateur, habitué du festival. Il va fêter chez nous ses trente ans de scène.Il a aussi un genre bien à lui ."

Festivals voisins «amis»

Cette année, d’autres festivals d’humour ont été lancés dans la province de Namur. L’un s’est déroulé à Namur fin mars (Namur is a joke), l’autre à Profondeville, fin avril (Profond’ément drôle).

Une concurrence embarrassante ? " Non, on ne voit pas ça comme ça. En tout cas, cela n’a pas eu d’impact sur nos ventes. J’ai toujours dit que, dans les festivals, ce qui compte, c’est l’émulation. Chacun a ses particularités. Namur is a joke, par exemple, est réparti sur plusieurs salles. Nous, nous évoluons sur un seul lieu. On travaille sur la longueur, avec un spectacle par jour ." Jean-Marc Mahin précise d’ailleurs qu’il s’est rendu dans les nouveaux festivals...qui sont eux-mêmes conviés à Rochefort. " On invite l’ensemble des festivals belges. On les considère comme des amis et pas comme des concurrents ."