Ça va rouler et voler en miniature

C’est quoi, le modélisme? Louis Marmignon, le secrétaire du Club namurois de modélisme fondé en 2008, qui a ses locaux 2 rue du Moulin à Branchon, répond à la question. "Ce n’est plus du jouet. On est dans le plaisir de reconstruire ou d‘imaginer des décors.Il faut être méticuleux, ça prend beaucoup de temps. Quand il n’y a plus qu’à faire rouler le véhicule miniaturisé dans le paysage désiré, le plus gros du plaisir est déjà passé" , explique-t-il.