Beauraing: 350 km de balades balisées

La semaine passée, Beauraing inaugurait les circuits Points-noeuds pour cyclistes Cette semaine, c’est un outil pour les marcheurs qui a été inauguré, à l’office du tourisme. Grâce à des balises, les promeneurs peuvent goûter de près à la région beaurinoise.

Les sentiers balisés ne sont pas une notion neuve dans le Beaurinois. Le concept est en place depuis 2003. À l’époque, il y avait une promenade par village. Il y avait déjà une volonté de couvrir tout le territoire. Cette fois, de nouveaux circuits ont été créés et d’autres ont été éliminés, pour un résultat plus qualitatif.

Afin d’accompagner le promeneur, une carte détaillée a été éditée. En un coup d’œil, on peut trouver son bonheur et composer sa promenade. Indiquons que le nombre de kilomètres a été augmenté de plus de 50. On en est maintenant à plus de 350 km de chemins balisés. Par ailleurs, des informations intéressantes pour l’utilisateur figurent sur le document. On peut ainsi avoir des renseignements précis sur le dénivelé ainsi que sur la longueur de la balade et le temps prévu pour boucler le tout.

À vue

Pour les responsables du réseau de promenade, il est important que le promeneur goûte pleinement à ce qu’il a sous les yeux. Pas question donc de sortir constamment sa carte afin de se repérer. Pour atteindre cet objectif, le nombre de panneaux a été augmenté. Une fois à son point de départ, le promeneur est guidé par la signalétique. Des bénévoles veilleront à l’entretien de celle-ci.

Le temps de gestation de ce nouvel outil s’est étalé sur plusieurs mois. Le commissariat général au tourisme est intervenu via une subsidiation. Au total, un budget de plus de 4000 € a été injecté.

Panneaux et GSM

Outre les balises, les promeneurs ont également droit à des panneaux informatifs consacrés aux nombreux sites d’intérêt. Le réseau peut quasi se faire sans carte.

Mais les personnes qui veulent une sécurité supplémentaire peuvent sortir leur téléphone: les promenades sont en effet répertoriées sur un site.

Simple comme bonjour

Le responsable du Tourisme beaurinois est fier du travail effectué. ©EdA

Le principe du réseau promenade est simple comme bonjour. Vous vous rendez au point de départ, souvent une église, et vous vous laissez guider par les balises. Avant de vous lancer, vous avez la possibilité de découvrir la balade sur une carte géante qui se trouve au point de départ. Il n’est pas interdit de programmer une sortie qui s’appuie sur deux balades courtes.

Les sentiers balisés s’adressent aux locaux et aux visiteurs. L’office du tourisme organise également durant l’année de nombreuses promenades guidées nature, historique et géologique.

https://www.beauraingtourisme.be/