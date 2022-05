Vidéo | L’orangerie: un zeste d’événements au domaine de Lonzée

"C’est mon arrière-arrière-grand-père, Ernest Mélot, qui fut bourgmestre de Namur et ministre plénipotentiaire, qui a fait l’acquisition de cette propriété" , resitue Charles Mélot.

En 1895, l’homme d’État y fait bâtir un imposant château de style néogothique flamand, agrémenté d’un parc de 19 hectares dessiné par un architecte paysagiste du Roi Léopold II. Depuis lors, cinq générations se sont succédé à la tête du domaine familial. "À la mort de mon père, nous nous sommes demandé avec mon épouse et mes enfants que faire d’un tel patrimoine afin de le préserver et le transmettre dans les meilleures conditions …" Les coûts d’entretien et de rénovation de l’édifice sont ce qu’ils sont. C’est pour les assumer que l’idée de donner une dimension économique aux lieux a germé.

Réversible

Désormais, à une centaine de mètres du château, une orangeriea trouvé place. "Il nous a fallu plusieurs années pour implanter le projet , explique Charles Mélot. Nous avons dû convaincre toutes les parties qu’il était possible d’installer un bâtiment comme celui-ci sans bouleverser ni la faune, ni la flore. Le soutien de la Ville nous a été utile."

À l’arrivée, c’est une structure réversible et légère, faite de métal et de verre, pensée pour être ouverte sur le cadre bucolique qui l’entoure, que le choix s’est porté.

"Si dans 20 ans mes enfants veulent arrêter l’activité, ils démontent l’orangerie, sèment de l’herbe et remettent des chevaux" , sourit le propriétaire des lieux. Mais avant d’hypothétiquement en arriver là, la lumineuse orangerie aura vu passer bien des événements professionnels (séminaires, team building, conférences…) et privés (mariages, cocktails, anniversaires…).

Modulable

Le carnet de réservation qui se remplit déjà à toute vitesse tend à confirmer ce scénario.

L’accessibilité des lieux, les 300 places de parking ainsi que la capacité d’accueil de ce pavillon et ses espaces modulables grâce à un système de cloisons n’y sont pas étrangers. "L’orangerie se compose d’un hall d’accueil, d’un petit salon, d’un espace traiteur et d’une salle de réception de 450 m2 dans laquelle nous pouvons recevoir 350 personnes assises et jusqu’à 800 debout" , glisse Charles Mélot tout en précisant que les lieux ont été entièrement équipés par des partenaires pour répondre à tous les besoins des techniques du son et de l’image.

"On retrouve également une terrasse, d’une capacité de 200 personnes debout, qui permet de profiter de l’espace extérieur et d’une grande pelouse sur laquelle nous avons installé une tente stretch qui, en fonction des conditions climatiques, peut accueillir des concerts, un bar ouencore s’installer pour manger…" Les possibilités offertes au domaine de Lonzée sont aussi nombreuses que les souvenirs qui s’y forgeront.