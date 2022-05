Les 88 lauréats 2022

3 fautes: Oudone Abdourahman, É. C. Lapierre, Fléron; Aloïs Brand,Tienerschool, Anderlecht; Cyrielle Carlier, É. libre de Soy, Erezée; Mahaut Decroly, Athénée d’Arlon; Lysian Goffin, É. C. de Purnode; Elsa Lesgardeur, É. St-Joseph, Wellin; Anna Pantano, St-Guibert, Gembloux; Nicolas Strübin, St-André, Bruxelles.

4 fautes: Enzo Cotica, St-Pierre, Uccle; Sarah Dorbolo, St-Joseph, Bastogne; Gaspar Piron, A.R., Hannut; Remo Gentile, St-Augustin, Gerpinnes; Andrea Gersoulle, A.R., Hannut; Alice Grenson, Ste-Marie, Namur; Noélie Henon,É. C. de Sainlez, Fauvillers; Yanina Kapalata, St-Jean-Marie, Angleur; Zora Lecoq, St-Joseph, Bastogne; Séléna L’Hebibe, St-Jean-Marie, Angleur; Mia Palumbo, St-Dominique, Schaerbeek; Victor Simon, St-Pierre, Uccle; Alice Thiel, St-Joseph, Mons; Luca Tricarico, É.C. de Romsée; Clément Vandecan, É.C. de Bosson, Werbomont; Katia Zhan, A.R., Arlon.

5 fautes: Marine Albert, É.C. d’Ochamps; Caroline André, St-Joseph, Mons; Louise Beckers, St-Bernard, Arlon; Gloria Beke, É. Jacqmain, Bruxelles; Theo-Ivan Beninama, St-Joseph, Mons; Leo Boyer, St-André, Ixelles; Enzo Brack, É. St-Bernard, Arlon; Emilie Burgraff, Ste-Thérèse, Mettet; Nina Clausse, St-Augustin, Gerpinnes; Zoé Colaux, É.C. de Rienne; Clara Cortas, St-André, Ixelles; Lucas Cretens, É. de Profondsart, Limal; Charlotte Crouquet, Notre-Dame 1, Marche-en-Famenne; Thérèse De La Vallée, St-André, Bruxelles; Rose Decleve, É. de Profondsart, Limal; Simon Derwael-Thomsin, A.R., Arlon; William D’Esterno, St-André, Bruxelles; Cyril Detroux, Sacré-coeur de Lindthout, Woluwé-St-Lambert; Emmy Di Calogero, St-Augustin, Gerpinnes; Bryan Djikam Nsue, É. Jacqmain , Bruxelles; Célia Elanga, Sacré-Coeur de Lindthout, Woluwe-St-Lambert; Gauthier Falmagne, É. C. de Lavacherie, Ste-Ode; Jeanne Gérard, Ste-Marie, Namur; Léa Gilet,I. Notre-Dame 1, Marche-en-Famenne; Perrine Gillardin, St-Bernard, Arlon; Félicien Gillet ,É. C. de Lavacherie, Ste-Ode; Augustin Guichard, EEB1, Uccle; Lena Hanon, I. Notre-Dame 1, Marche-en-Famenne; Ugolin Hébette, St-Joseph, Wellin; Sonia Herin, N.-D. de la Trinité, Wezembeek-Oppem; Jeanne Hotteau, St-Amand, Sirault; Kenny Kayiranga, I. de l’enfant Jésus, Nivelles; Elisabeth Konstantinov Nikolov, St-André, Ixelles; Lucie Lemal, Ste-Marie, St-Ghislain; Nathéo Lespagnard, É. C. de Beho, Gouvy,; Constance Marcipont, É. C. d’Emines, La Bruyère; Norah Masset, St-Joseph, Grivegnée; Alexia Noël, É.C. de Wisterzée, Court-St-Etienne; Clara Nullens, St-André, Oupeye; Lalou Olmanst, É. de Profondsart, Limal; Nathan Quenon, St-Joseph, Mons; Luka Sarcevic, St-Bernard, Arlon; Lucie Schutters, É.C. de Waltzing, Arlon; Arthur Stassart, I. Notre-Dame 1, Marche-en-Famenne; Eden Terwagne, Ste-Begge 5, Landenne; Florine Théatre, É.C. de Clavier, Clavier; Aleksandra Tomaszuk, St-Pierre, Uccle; Rose Vanassche, I. Notre-Dame 1, Marche-en-Famenne; Sophia Verwilghen, St-Pierre, Uccle; Elise Vyncke,N.D. de la Trinité, Wezembeek-Oppem; André Zevallos Revilla,É. Jacqmain, Bruxelles; Tessa Zhang,A.R., Arlon; Alexandra Zjuk, St-Joseph, Mons.