Choeur de Rocker: assister au meilleur du rock pour les victimes des inondations (vidéo)

L’initiative Choeur de Rocker a été imaginée en 2019 et concrétisée en 2020 par l’équipe qui crée Gospel for Life depuis 15 ans (un concept qui rassemble des choristes aux côtés d’un artiste gospel de renom dans des églises au profit d’une œuvre caritative). "Cette fois, nous avions envie de revisiter, pendant deux heures, les plus grands standards du rock. Ceux-ci sont réécrits, réarrangés pour l’occasion, explique Cédric Monnoye, directeur général de l’ASBL C’est tout com et organisateur de l’événement en partenariat avec le Lions Club de Belgique. Une première édition de Choeur de Rocker avait été organisée fin janvier 2020 à la Sucrerie à Wavre. Le succès a été immédiat. Et puis, le Covid est arrivé… Pendant deux ans, nous avons gardé le contact avec les choristes et on a la joie aujourd’hui de relancer l’activité. On a préféré réorganiser Choeur de Rocker en plein air, un lieu qui ne risquait pas de refermer trop vite au cas où…" Tous les feux semblent néanmoins au vert pour que l’événement s’organise sans aucune restriction, comme avant la pandémie. "L’idée, c’est que dès la deuxième chanson, le public soit debout et chante à l’unisson" , sourit Cédric Monnoye.

Des dons pour la reconstruction

D’après lui, la Ville de Namur a immédiatement adhéré au projet, saluant ses aspects social et humain. "La Ville nous a donné les moyens de nous relancer en nous offrant les lieux ainsi qu’une série de facilités.Cet événement permet au public de se faire plaisir et de faire en même temps plaisir à ceux qui sont dans le besoin puisque tous les bénéfices, jusqu’au dernier centime, seront destinés aux sinistrés des inondations de l’été dernier, poursuit Cédric Monnoye. On aurait pu chanter pour l’Ukraine mais nous constatons également que les victimes des inondations souffrent toujours un an après. Il ne faut pas les oublier. Ces deux concerts représentent une goutte d’eau dans l’océan de l’aide déjà apportée par le Lions Club ( qui s’est mobilisé pour apporter vêtements, matériel ou encore aide logistique dès le lendemain des inondations, NDLR) mais c’est notre petite pierre à l’édifice." Chaque euro récolté sera principalement consacré à la reconstruction. "Il y a des écoles et des institutions qui ont toujours des locaux inoccupés car inhabitables ou insalubres, relèvent Joseph D’Huyvetter et Jean-Paul Forton, membres du district 112D du Lions Club. Derrière les façades reconstruites se cache parfois une grande précarité qui touche des adultes et des enfants. Certaines de ces personnes n’osent pas toujours solliciter de l’aide. Les attentes en soutien, tant matériel que psychologique, restent pourtant très importantes."

Les membres du Lions Club et Cédric Monnoye (à droite) attendent un public nombreux les 10 et 11 juin à la citadelle. ©EdA

Les organisateurs espèrent que le succès sera identique à celui d’il y a deux ans, à Wavre. Le théâtre de verdure peut accueillir 1000 personnes chaque soir. "L’objectif serait de prolonger cette initiative philanthrope dans d’autres lieux culturels en Wallonie et à Bruxelles pour continuer d’alimenter les caisses de solidarité du Lions Club, s’enthousiasme Cédric Monnoye. Les bénéfices du bar, ouvert dès 19h30, iront aussi en faveur des sinistrés. L’événement se voulant multigénérationnel, que les grands-parents n’hésitent pas à venir faire découvrir les grands classiques du rock à leurs petits-enfants!"

Tickets: 29 € en prévente dans les Night & Day ou via le site https ://my.weezevent.com/choeur-de-rocker et 35 € sur place. Début du concert à 21h.