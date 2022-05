Namur : recherche danseurs pour un spectacle inspiré de "Grease"

Parmi les festivités prévues, les participants pourront découvrir, entre autres, un show musical sur le thème de Grease , ce long-métrage de 1978 avec John Travolta dans le rôle principal. L’équipe chargée du Relais organise un casting de danse, ce 14 mai, à la Maison des Jeunes de Jambes en prévision de cette représentation. " Toute personne âgée d’au moins quatorze ans peut se présenter au casting si elle aime danser ", précise Bénédicte Gomrée, responsable animation. Durant cette étape, une dizaine de candidats seront sélectionnés pour participer à cette chorégraphie qui rappellera quelques souvenirs nostalgiques aux spectateurs marqués par ce classique du cinéma.

Un rendez-vous solidaire

Depuis huit ans, la Fondation contre le cancer organise le Relais pour la vie, dans toute la Belgique.Elle répond ainsi à plusieurs objectifs: mettre à l’honneur des personnes souffrantes, guéries ou décédées d’un cancer et lutter en groupe contre cette maladie.

Pour ce faire, plusieurs équipes, parrainées ou sponsorisées, s’inscrivent pour se relayer, durant 24h, à une marche ou course adaptée au rythme de chacun. De quoi permettre à tous les participants, même malades, de se mobiliser lors de cet événement tant sportif que festif.

" Au sein de notre comité, nous avons un pôle réservé aux Battants. Il s’agit de personnes atteintes d’un cancer ou en rémission, qui portent un t-shirt mauve durant le relais ", raconte l’animatrice Bénédicte Gomrée.

En réunissant tous ces intervenants, il s’agit donc de sensibiliser la population aux défis en cours et de réunir des dons pour espérer un futur meilleur aux personnes malades. " Nous devons nous battre ensemble pour donner de l’espoir à ces gens et montrer que nous allons faire notre possible pour les aider ", ajoute Bénédicte Gomrée.

Lors de l’édition namuroise 2021, malgré l’annulation de tout rassemblement en raison d’une tempête, plus de 95000 € ont été récoltés par les organisateurs. Le combat reste toutefois à poursuivre!