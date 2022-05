Dinant: « C’est pas du cinéma »... au théâtre

Dans C’est pas du cinéma , ils se racontent, avec humour et émotion. Bruno Hesbois met en scène cette pièce, en faisant ressortir toute l’humanité de ces personnages.

Bruno Hesbois, responsable du département théâtre-action de la Province de Namur et metteur en scène: " Le spectacle est basé sur des histoires vécues. Souvent, ils doivent affronter des regards suspicieux et des paroles blessantes. Alors, aujourd’hui, ils ont décidé de témoigner et de changer les regards… en faisant du… théâtre!"

Pratiquement

Mardi 10 mai à 14h.-Centre culturel de Dinant, rue Grande 37 (Salle Sax)-Gratuit, sur inscription via info@ccdinant.be ou 082213939.