Deux anciens combattants sortis de l'oubli à Clermont

Tout a commencé voici une dizaine d’années lorsqu’Axel Metzler, de Merbes-le-Château, a entrepris des recherches sur son grand-père, qui a combattu durant la guerre 14-18.

"Sachant que j’allais entreprendre ces démarches, une collègue m’a demandé de rechercher des informations sur son arrière-grand-père, Léon Mouthuy, qui a combattu durant ce conflit et qui est inhumé au cimetière de Clermont", explique Alex Metzler. "J’ai trouvé les renseignements et, par la même occasion, ceux relatifs au capitaine Luc Dupuis car ils sont inhumés dans la même tombe."

Des contacts ont été pris avec la Ville de Walcourt pour sortir de l’oubli la mémoire du capitaine Luc Dupuis et du soldat Léon Mouthuy. Passionné d’histoire et fervent défenseur du devoir de mémoire, l’échevin Matthieu Liessens (PS) a donné une suite favorable aux proches de ces deux anciens combattants clermontois.

Sépultures de guerre

C’est ainsi que lors du dernier conseil communal, la décision d’apposer une plaque "Sépultures de guerre" sur le mur du cimetière de Clermont a été prise. Elle a été inaugurée, ce samedi, sous une pluie battante, dans le cadre des commémorations du 8 mai. "Nous n’allons pas en rester là", annonce l’échevin. "L’objectif serait de réaliser la même démarche dans l’ensemble de nos cimetières qui comptent des sépultures de guerre ."

Avant de dévoiler la plaque, les participants se sont rendus sur la tombe commune du capitaine Dupuis et du soldat Mouthuy. La famille du premier était représentée par son cousin sous-germain Serge Zeler et celle du second, par son arrière-arrière-petite-fille, Delphine Cambier. Serge Zeler a pris la parole pour évoquer la carrière militaire de son parent tandis que la bourgmestre Christine Poulin (PS) a lu, non sans émotion, une lettre écrite à sa famille par le capitaine Dupuis, deux mois avant sa mort, à l’âge de 25 ans!

"Chaque année, les discours sont un peu pareils. Nous répétons qu’il ne faut pas oublier. Mais cette année, nous ne sommes plus dans l’abstrait: la guerre a éclaté en Ukraine, tout près de chez nous, et c’est maintenant que nos commémorations prennent tout leur sens car la paix n’est jamais acquise. Même chez nous," a-t-elle déclaré.

Avant de procéder à l’inauguration de la plaque, le président des associations patriotiques clermontoises, Yves Tevel, a invité les participants à effectuer le tour du cimetière et à se rendre sur les tombes d’autres anciens combattants parmi lesquels Léopold Bedoret, Charles Lien et Léon Monet dont les noms figurent sur le monument aux morts.

Il a aussi évoqué la mémoire de l’ancien secrétaire communal Gaston Moriamé ainsi que celle de l’ancien instituteur de l’école des Sœurs, Omer Manon.