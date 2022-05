Entre 21h. et 23 h., à Baillonville (Somme-Leuze), route de France , 36 véhicules ont été contrôlés. résultats: deux PV retenus pour trois heures, une perception immédiate pour absence d’éclairage sur une remorque et deux PV d’avertissement pour absence de carte verte.

Entre 23h15 et 0h45, contrôle chaussée de Liège, à Hamois . 22 véhicules contrôlés: 1 PV retiré pour 15 jours pour alcoolémie (0,96), un autre PV retenu pour six heures, et un pour trois heures et un PV d’avertissement pour absence de carte verte.

Entre 1h30 et 3h30: nouveau contrôle sur la route Charlemagne, à Ciney. Cette fois, 16 véhicules sont contrôlés. Deux permis retirés pour 15 jours et trois retenus pour six heures.

La veille, on a plutôt ciblé la vitesse sur la RN63 Liège-Marche à Somme-Leuze , entre 6h30 et 15h30. On y a contrôlé plus de 16000 véhicules. La police de Condroz-Famenne était accompagnée de la police fédérale et des douanes. Vitesse maximum enregistrée, dans le sens Liège-Marche: 188 km/h au lieu de 120. Et dans le sens contraire, 145 km/h au lieu de 90. Sept perceptions immédiates ont été présentées à cinq conducteurs hollandais et deux Français, pour des vitesses allant de 105 à 162 km/heure. Deux véhicules ont été saisis pour défaut d’assurance et un PV pour défaut de contrôle technique de plus de six mois a été rédigé. Par ailleurs, on dénombre 497 procès-verbaux pour conducteurs belges. 68 conducteurs ont carrément été interceptés.