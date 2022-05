A Walcourt, le vélo au centre de la saison touristique

Après le discours inaugural de l’échevin du Tourisme, Philippe Bultot (MR-EC), les cyclistes auront la possibilité de prendre part à une promenade familiale d’une douzaine de kilomètres à vélo. "Deux autres parcours, confectionnés par les clubs cyclistes locaux, seront accessibles durant toute la journée", annonce Julie Poncin, animatrice au sein de l’office du tourisme. Le premier affiche 80 km sur route et le second est long de 20 km pour les VTT. "Ces balades emprunteront, notamment, le réseau points-noeuds", précise-t-elle.

«Réparons ensemble» nos vélos

Au départ et à l’arrivée des parcours, différents stands accueilleront le public: la zone de police Flowal animera un parcours d’initiation à la sécurité routière tandis que le conseil communal des jeunes tiendra un stand de sensibilisation à l’environnement. La Maison du Tourisme du Pays des Lacs sera également présente pour promotionner les cartes points-noeuds.

Il sera possible d’effectuer des essais sur différents types de vélos et trottinettes, en compagnie d’animateurs de Mobilesem. Le "Gracq-Les Cyclistes Quotidiens" ASBL sera également de la partie pour faire la promotion du deux-roues comme moyen de transport. Enfin, le groupe "Réparons Ensemble", prodiguera des conseils en matière de petit entretien des cycles. "Un nouveau parcours de chasse au trésor digital Totemus sera aussi à découvrir au départ de Thy-le-Château et, pourquoi pas, au guidon de son vélo", poursuit l’animatrice de l’office du tourisme.

Des expos, des conférences…

Cette saison touristique sera marquée par la création, en collaboration avec le GAL de l’Entre-Sambre-et-Meuse, de cinq aires de pique-nique dans les villages de Clermont, Berzée, Chastrès, Walcourt et Tarcienne. Elles seront situées sur les traces des points-noeuds et des liaisons intervillages. Le label "Bienvenue Vélo" sera aussi valorisé auprès des propriétaires de gîtes locaux.

L’office du tourisme annonce aussi l’organisation d’une exposition intitulée "Il était une fois les chemins de Compostelle". Elle sera à découvrir, du 9 au 27 juin, à l’Espace Hôpital Saint-Nicolas du centre culturel de Walcourt.

Ce sera la période de la Trinité et l’occasion de mettre en valeur la légende de Notre-Dame, la procession du Grand Tour ainsi que certaines robes de Notre-Dame de Walcourt. Une conférence intitulée "Jacques a dit… Marche!" sera donnée, le 17 juin, à 19h, par Aurélie Stuckens, docteure en histoire. Enfin, des marchés de producteurs du terroir, avec animations médiévales, se tiendront les vendredis 8 juillet, 12 août et 2 septembre, de 17h à 21h.