Yvoir: des activités autour du vélo pour les 12-26 ans

Les missions de la MJ, qui s’adresse principalement aux jeunes de 12 à 26 ans pour qu’ils deviennent des Cracs (citoyens responsables actifs, critiques et solidaires), proposent des activités socioculturelles tous les mois. Elle privilégie des actions collectives, ouvertes à la population locale et orientées vers la créativité, l’artistique, l’expression, le sport, les loisirs et la découverte.

En 2021, elle a reçu une somme de 8891 € de la Fondation Roi Baudouin et de la Province de Namur.

Parmi les activités, l’an dernier, des ateliers d’abord, de mini-foot, d’ambassadeur de la propreté, de cuisine, de jeux de sociétés, de manga, de musique et de soutien pour l’emploi.

Des activités socioculturelles, ensuite comme des sorties sportives, à trottinettes électriques ou à VTT, du disc-golf, paintball, karting ou laser-game. Parmi les sorties culturelles, il y a eu la visite de la citadelle de Dinant, des draisines de la Molignée ou de l’escargotière de Warnant, du château de Poilvache sous la neige, ou encore des rando-recherche et rando-papote, sans oublier des stages et des soirées cinéma ou karaoké.

Les perspectives pour cette année ont été évoquées

La maison de jeunes proposera ainsi des soirées cinéma tous les premiers vendredis du mois, des ateliers créatifs de couture, d’expression, d’art plastique, d’instruments, d’emplois, mais aussi des événements hors des murs et un Bike on tour, qui s’inscrit dans le cadre du plan de relance Jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Pour ce projet, la MJ d’Yvoir s’est associée à celles de Sambreville et de Berchem-Sainte-Agathe à Bruxelles. Ce partenariat a pour objectif de favoriser les échanges entre jeunes gens de milieux de vie différents, rural, urbain et semi-urbain, à les sensibiliser à l’utilisation de la mobilité douce et à les former au fonctionnement et à la réparation d’un vélo,