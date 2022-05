Mode et couture: une exposition à voir à Schaltin

Elle l’a montré avec les expositions qui se sont succédé sur les deux guerres mondiales. Cette fois, elle sort des entiers battus et s’attaque à la mode jusqu’au 21 mai, à la Schaltinoise. Le nom donné à cette exposition "du papier au vêtement, l’art de la couture" avec pour fil conducteur les dessins de tante Mary, professeur de dessin de mode à Anvers, dans les années 1920. À la manœuvre, on retrouve Jacques de Cartier, Gilbert Cellier, Alain Piette, Daniel Rossomme, Claudine Warnon, Marie Nicaise. Une équipe qui a mis le paquet. Tante Mary, c’était Mary Drumé dont dessins et aquarelles sont visibles, à Schaltin et montrent un réel talent que concrétise l’exposition. Outre cela, l’exposition fait découvrir un atelier de couture du siècle passé avec ses machines, ses mannequins et ses outils spécifiques, des dentelles des XVIII, XIXet XXsiècles, des robes fait main de 1880, 1890, 1900, 1940, 1950…, une impressionnante collection de boutons fabriqués en pas mal de matières et certains sont d’authentiques bijoux.