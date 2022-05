Exposition à Namur: Rita Dauchot et ses pétales

Beaucoup de fraîcheur, de poésie et de technique dans ces fleurs que l’on a envie d’emporter, tant elles sont proches de la réalité. Dans cet ensemble de fleurs et de portraits, les couleurs foisonnent, du bleu au mauve, en passant par le rose pétillant ou l’ocre qui ajoute chaleur et finesse, dans des bouquets de tulipes, de pivoines ou de pensées. Ses portraits, souvent d’enfants, célèbrent, quant à eux, la vie dans ce qu’elle a de plus pur et délicat. Le travail de l’artiste est rigoureux, précis, sans faille. À la parfumerie Delfogre, le public pourra aussi découvrir le travail de Guy Alexandre, ce sculpteur dans l’âme dont l’œuvre constitue un hymne à l’amour et à la beauté. Ces deux artistes se connaissent. Ils ont déjà exposé plusieurs fois ensemble et étaient, en quelque sorte, faits pour se rencontrer.

Jusqu’au 30 mai. Du lundi au samedi de 10 à 18 h, le dimanche et jours fériés de 14 à 18h. L’artiste sera présente les dimanches 15, 22 et 29 mai de 14h30 à 17 h ou sur rendez-vous 081 740 587.