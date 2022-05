Yvoir: gare aux moins valides ou aux mamans!

La configuration des lieux n’a pas permis d’y créer une rampe d’accès pour personnes à mobilité réduite, cela aurait trop empiété sur l’espace disponible autour de ce nœud ferroviaire, un espace assez réduit et consacré au stationnement des voitures.

Remonter des quais inaccessibles: aberrant

Étant le réceptacle de plaintes en tous genres, les autorités locales ont souvent été interpellées par des voyageurs étonnés qu’un investissement de plusieurs millions d’euros n’englobe pas des équipements garantissant l’accès aisé à tous. Mais il y a désormais moins de remarques, note PatrickEvrard, le bourgmestre d’Yvoir. Peut-être les gens se sont-ils fait une raison, lassés?Le même souligne une aberration dans le chantier réalisé: "On a remonté les quais pour permettre l’accès des PMR dans les trains. Mais il n’y a pas moyen pour ces personnes à mobilité réduite de rallier ces quais!"

L’espoir est d’améliorer les infrastructures en installant deux ascenseurs. Il y a toute la place nécessaire dans les rampes d’escaliers. Où en est-on? Le bourgmestre Evrard se le demande bien: "Un permis a été octroyé pour ces ascenseurs.mais les derniers échos que nous avons eus, venant d’Infrabel, indiquent qu’ils n’arrivent pas à se mettre d’accord avec la SNCB pour la répartition des coûts entre les deux, sur le pourcentage à prendre en charge par chacun" . Pour rappel, Infrabel se charge des infrastructures ferroviaires, tandis que l’équipement des gares est du ressort de la SNCB.Ici, selon l’analyse mayorale, on se trouverait à la limite des deux compétences. Deux opérateurs pour gérer le rail, ça ne simplifie assurément pas les dossiers. Le bourgmestre signale que l’échevine de la Mobilité Chantal Eloin vient de relancer "son" ministre (il est de sa couleur) Georges Gilkinet (Écolo) à ce sujet, en espérant que ce "régional" (il est Assessois) puisse intervenir.

En attendant une éclaircie, si elle se produit, la gare accessible aux PMR la plus proche se trouve à Godinne (à terme, la gare de Dinant sera aussi équipée en conséquence). Même si là non plus, tout n’est pas parfait en matière d’infrastructures, rappelle PatrickEvrard: « La SNCB a transformé un terrain en friche en parking provisoire. Cela fait un an qu’ils doivent l’équiper, notamment avec des arrêts pour les TEC. mais rien ne bouge » .

« Ce sont des sommes énormes »

Chez Infrabel, on nous dit que le projet d’ascenseurs, le cas échéant, doit être lancé par la SNCB, et qu’on n’a rien reçu à ce jour. Par après, Infrabel devra y participer financièrement, car cela fait partie du Master Plan de la SNCB. Sauf que sous la précédente législature, l’équipement aux standards PMR de la gare d’Yvoir n’était pas prévu dans ce Master Plan, contrairement à celui de la gare de Godinne. Le ministre fédéral de la Mobilité Gilkinet (Écolo) veut désormais que cela se fasse aussi à Yvoir, nous souffle-t-on chez Infrabel. Y’a plus qu’à? Commentaire qui restera anonyme : «Ce sont des sommes énormes». E.W.