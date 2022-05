Namur: le bar L’Antidote contraint de fermer trois jours

"Cette fermeture n’a aucun sens, estime-t-il. Les sanctions doivent être évolutives. Or, je suis passé d’un avertissement à une fermeture de trois jours sans passer par une amende ou une fermeture de 48h. Qu’est-ce que ce sera après?" Il reconnaît que peu après la réouverture post-Covid de l’horeca il y a un an, il y a eu quelques plaintes, " Elles ont été prises en considération par la Ville mais avec certaines réserves vu que l’horeca avait été fermé de longs mois et que la tranquillité qui existait à ce moment-là n’était forcément plus la même après puisque la vie reprenait."

De nouvelles personnes ont emménagé dans le voisinage durant le confinement et depuis plusieurs mois, de nouvelles plaintes ont été enregistrées. Le mayeur Maxime Prévot les a énumérées, avec regret: outre les nuisances sonores qui poussent parfois des riverains à déloger ou qui les empêchent de passer un appel téléphonique, il y a aussi des troubles résultant de rassemblements importants de la clientèle devant le café, de la consommation d’alcool servi à L’Antidote sur la voie publique, de l’abandon en rue de gobelets en plastique, de mégot et autres détritus ou encore de vomi et d’urine sur les façades et aux entrées d’immeubles adjacents.

«Décision unilatérale»

Damien Baert, ici dans la cour de son deuxième établissement, la Cuve à Bière. ©ÉdA – Florent Marot

Il y a un mois, Damien Baert a sollicité une réunion constructive avec la Commune et les riverains afin que chacun puisse exposer ses réalités et trouver un terrain d’entente "même si un bar dans une rue estudiantine cause toujours des nuisances, rappelle-t-il. On devait se voir jeudi soir mais au matin, j’ai eu cette obligation de fermer avant toute discussion. Je suis tombé des nues car on n’a pas eu le temps de se concerter. C’est une décision unilatérale."

Il ajoute que depuis un mois, il porte aussi une attention particulière à la limitation des nuisances, ce qui est d’autant plus frustrant. "On faisait aux clients des rappels à l’ordre, on leur demandait de ne pas sortir avec leur verre, de ne pas jeter leur mégot par terre, etc. Cela m’avait déjà fait perdre 15% de mon chiffre d’affaires. Parfois, on retrouvait aussi des canettes. Je n’en vends pas, ce qui signifie que des personnes en achetaient aux night-shops avant de revenir squatter aux abords de L’Antidote. Mais ce n’est pas mon rôle non plus de faire la police, se défend-il. Avant le Covid, on organisait des soirées les jeudis, vendredis et samedis mais maintenant, on n’a gardé que le vendredi. On a toujours respecté l’heure de fermeture de 2h du matin le week-end et le maximum des 90 dB autorisés puisqu’on a un décibelmètre."

Deux riverains, soit un couple, et une représentante de la Ville, étaient présents à la réunion jeudi soir. "Elle était là comme conciliatrice mais il n’y avait pas le bourgmestre ni personne parmi les autorités communales.J’étais surpris, déplore-t-il. Je ne suis pas opposé à mettre des choses en place mais je ne peux pas tout faire et promettre qu’il n’y aura plus jamais de nuisances. De plus, on ne peut pas se baser sur les plaintes de quelques riverains pour fermer un établissement. Ça fait peur de voir que de nouveaux habitants puissent avoir tant de poids décisionnel sur la Ville. En 15 ans de bar, je n’ai jamais connu une telle problématique. Or, les bars étaient plus bruyants et fermaient plus tard avant. Demain, à qui ce sera le tour? Pour un bourgmestre qui se voulait garant de la vie nocturne namuroise, je suis déçu." Le gérant et les barmans qui devaient travailler samedi soir iront travailler en face, au Quartier Latin. "Ce geste du patron, Éric Dubreucq, fait chaud au cœur. Ça montre que les gérants horeca ne sont pas concurrents mais solidaires!"