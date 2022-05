Jemeppe: une dizaine de coups de couteau devant la gare de Moustier

La victime est toujours hospitalisée et son état de santé reste préoccupant. Quant au porteur des coups, il a été placé sous mandat d’arrêt et inculpé pour tentative de meurtre avec, évidemment, la possibilité d’une requalification si l’état de santé de la victime s’aggrave. "Nous remarquons que les agressions au couteau, ou à l’arme blanche, sont de moins en moins exceptionnelles, ajoute Étienne Gaublomme, substitut du procureur du roi. Évidemment, il s’agit toujours de faits isolés les uns des autres. Les contextes sont toujours différents: un règlement de compte, dans le milieu des stupéfiants, dans le milieu familial ou encore après une soirée (NDLR: en faisant référence aux coups de couteau après le grand feu de Sorée début avril). L’alcool peut également être un facteur."

En termes de prévention, il est compliqué voire impossible de mettre en place une stratégie. "Tout le monde possède un couteau à la maison. C’est un objet de vie courante qui est, malheureusement, utilisé dans des circonstances qui ne sont pas prévues à cet effet.Sur la voie publique, il est impossible d’imaginer de fouiller tout le monde."

Il faut donc renvoyer à la responsabilité, au savoir-vivre de chacun pour espérer que les couteaux ne servent qu’à couper les tomates et les oignons et non à blesser voire tuer.