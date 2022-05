Il attrape sa compagne par la gorge

La consommation d’alcool semble en effet être l’une des causes (sans oublier la violence du prévenu) d’une scène de coups et blessures sur Jessica, sa compagne de l’époque. Cette dernière a, dans la cuisine, été saisie par la gorge. " Les policiers intervenus sur place ont constaté des traces de griffes et des hématomes. Ce n’était pas la première fois que ma cliente était victime de coups liés à la consommation d’alcool du prévenu ", affirme la partie civile.