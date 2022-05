Le dernier concert à la Cave s’était déroulé en 2019, soit il y a presque deux ans et demi. L’occasion pour Michel Darasse, maître des lieux, de rafraîchir les peintures, de revoir l’éclairage de la scène et le son, mais encore d’installer une chambre chaude, nécessaire lors de la tenue des repas avant chaque concert.

Quand on demande à Michel quel sentiment cela lui fait d’à nouveau revoir le public, il répond avec prudence: "Ça me fait plaisir. On n’a pas osé aller trop vite. Il ne faut pas vouloir en faire de trop pour le moment, il y a de la concurrence un peu partout. Mais nous ne sommes pas chers, c’est ce qui fait notre force."

Bertrand Lani, de son côté, est un habitué de la Cave puisqu’il s’y produit depuis plus de 12 ans. "J’y suis allé sous diverses formules, j’y ai joué tellement de fois que je ne sais plus les compter. Michel est fidèle en amitié, je suis content qu’il puisse enfin rouvrir et très honoré que ce soit avec moi. Je sais que ça a été difficile ces dernières années [avec le Covid]. Michel a doublement morflé, tenir un club dans une région où il ne se passe pas grand-chose, c’est bien qu’il n’ait pas rendu les armes."

Concert style «Americana»

Les personnes qui ont l’habitude de se rendre à la Cave viennent pour la plupart dans l’idée d’écouter du blues. "Je prends surtout des groupes qui composent et qui ont des choses à nous faire découvrir" , précise Michel Darasse. Le groupe de Bertrand Lani a pris le pli de varier les genres, sans pour autant trahir le blues, cher à leur cœur. De la country, de la soul, un peu de rock et de folk. Mélangez tout ça et vous aurez quoi? De l'"Americana", soit un melting-pot de musiques traditionnelles américaines, inspirées du blues.

Il s’agira pour "Bertrand Lani & The Mudbugs" du premier concert en club depuis la sortie de leur dernier disque. Le concert se déroulera en deux parties avec d’abord une présentation du fameux album. Bertrand lancera ensuite le second set en solo pour quelques morceaux de blues classique. De quoi régaler le plus grand nombre.

Entrée: 12 €. Repas: 13 €. Infos : 082644902.