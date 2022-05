Guy Clicheroux, la nature sur la toile à Cerfontaine

Dans les années 80, ce philippevillain a commencé par peindre, à l’aérographe, des motos, des casques ou des voitures dans son garage de Vodecée. Voici une dizaine d’années à peine, il décide de s’essayer à la peinture sur toile. L’étincelle: lors d’un de ses anniversaires, ses amis lui offrent tout le nécessaire dont un artiste-peintre a besoin pour se lancer dans l’art pictural.

Les premiers tableaux sont plus qu’encourageants et, l’appétit venant en mangeant, Guy Clicheroux prend plaisir à se mettre devant son chevalet pour réaliser des peintures essentiellement à l’huile et aux couteaux. Son talent est de plus en plus reconnu. Pour preuve, les prix dont il peut déjà s’enorgueillir: médaille de bronze en 2015 à Deville, le prix "tout en couleurs" toujours à Deville et un 1erprix qu’il lui est attribué à Flawinne. Depuis cette récompense, il anime, tous les vendredis, la section peinture à "l’Atelier". Pour cette exposition du mois de mai, on pourra admirer 28 de ses tableaux, dont 6 petits formats.

La nature sous toutes ses formes

On y retrouve essentiellement la nature sous toutes ses formes: la campagne, les lacs, la mer, la montagne et même le désert. Autres sujets: des gondoles à Venise ou encore le Moulin Rouge parisien. Rappelons que cette expo est d’entrée libre aux heures d’ouverture de l’Office du Tourisme et ce jusque-là fin du mois.

Lors du vernissage, Claude Glady, l’un des animateurs du cercle, a tenu à préciser que la grande exposition "Artistes et Artisans" du 15 août reprenait ses droits après deux années en veilleuse. Et le député-bourgmestre Christophe Bombled de surenchérir: "Et la marche Saint-Lambert aussi!".