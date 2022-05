Gembloux: un parcours nature à l’institut technique horticole

Quatre étapes

Point central de ce parcours, la forêt urbaine en est aussi l’élément le plus remarquable. Sur un terrain de 900 m², autrefois occupé par des serres, un "écosystème forestier urbain" a été planté en février 2019, dans le cadre du projet "l’I.T.H. de Gembloux, une école durable" , en partenariat avec le Centre Technique Horticole et l’ASBL Urban Forests. On y retrouve aujourd’hui 2700 plants d’arbres et d’arbustes indigènes de trente espèces différentes. Sa densité est trente fois plus grande que celle d’une forêt normale. De quoi lui permettre d’atteindre une taille adulte en dix ans.

En face de la forêt urbaine, se trouve une haie mellifère, née de l’opération "Yes We Plant" de la Région wallonne, qui vise à planter 4000 km de haies en Wallonie avant la fin de la législature. Un pari "réalisable", selon le professeur Christopher Heenan, auquel les élèves de l’I.T.H. ont décidé de contribuer en plantant une haie composée d’espèces diversifiées et indigènes. Son objectif? Attirer les pollinisateurs et produire du nectar, du pollen ou du miellat. Outre son intérêt floral, sa production de fruits constitue un véritable garde-manger pour les oiseaux et certains mammifères.

Quelques mètres plus loin, près de la cour de récréation, un tas de bois morts attise la curiosité. Cet assemblage sert d’habitat et d’apport en nourriture aux oiseaux et aux insectes. Lors des Portes Ouvertes, les élèves encourageront les visiteurs à ne pas éliminer leurs déchets de tailles de haies ou leurs petits tas de feuilles mortes dans leur jardin, car ces éléments sont essentiels à la biodiversité. De plus, les bois morts servent d’abris face aux intempéries et contre les prédateurs.

Situé près des bois morts, l’hôtel à insectes clôture le parcours découverte. Outil pédagogique à part entière, cet abri a surtout pour vocation d’attirer des insectes et arachnides, afin de lutter contre les parasites de nos jardins.

Ces quatre points d’arrêt seront à découvrir samedi 7 mai, à l’Institut Technique Horticole de Gembloux, Rue Entrée Jacques, 31a.

Outil pédagogique

Situé à l’arrière des bâtiments de l’I.T.H (Institut Technique Horticole) de Gembloux, le parcours découverte nature sera prochainement accessible au public, ainsi qu’aux écoles avoisinantes. Une brochure explicative sera proposée aux élèves de 5eet 6eprimaire comme support pédagogique. Les futurs étudiants techniciens en environnement veilleront ensuite à améliorer et enrichir le parcours, notamment par la réalisation d’une mare naturelle, la pose de nichoirs, l’installation d’une zone de rocaille et la création de quatre autres arrêts. Un futur parcours santé est également en cours d’aménagement.

Deux jours d’activité

Les Portes Ouvertes ne seront pas uniquement consacrées au travail des étudiants en Environnement. Vendredi 6 mai, de 14h30 à 18h30, et samedi 7, de 10h à 14h30, le site du Centre Technique Horticole (chemin de Sibérie, 4, Gembloux) sera le théâtre d’un grand marché aux plantes, organisé par les élèves des sections professionnelles et techniques de qualification en horticulture. Samedi, de 10h à 17h, l’I.T.H. accueillera, quant à lui, le Salon des métiers du secteur vert, qui permettra aux visiteurs de rencontrer des professionnels du milieu, ainsi que d’anciens élèves de l’établissement aujourd’hui entrepreneurs. Des conférences, activités pédagogiques et démonstrations seront également préparées par les élèves de chaque section.

Plus d’infos : www.ith-gembloux.be - 081625390 - ithgembloux@gmail.com