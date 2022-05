Opération nettoyage pour les scouts et les guides de Dinant

Dans le cade de cette année à thème, ils ont organisé une journée spéciale ce dernier dimanche. Plusieurs activités étaient ludiques et joyeuses sous le thème de l’entraide et étaient prévues pour les jeunes: une sensibilisation au tri des déchets et une opération quartiers propres. Les participants ont ainsi nettoyé les rues d’Anseremme, Herbuchenne, Froidvau et Dinant-centre. Ces actions sont soutenues par la Ville de Dinant et l’échevin des travaux, qui ont fourni les sacs.

Bilan: des centaines de mégots et 20 grands sacs de déchets divers, principalement PMC.

L’unité jacques Thibaut a également profité de cette journée spéciale pour organiser une récolte de vivres en écho à l’appel lancé par la Ville de Dinant et Brigitte Ernon pour aider les familles de réfugiés ukrainiens. Les jeunes ont récolté 70 kilos.

Cette générosité a été livrée à la Ville, mardi matin, après quelques dons supplémentaires. En tout, on est arrivé à 100 kilos.

Les chefs de sections ne peuvent qu’être fiers de leurs nutons, lutins, louveteaux, scouts, guides et pionniers. Ceux-ci ont donné de leur temps pour des projets civiques.