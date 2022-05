Namur: poursuivi pour le vol d'un kilo de drogue à des dealers

Il ne faut pas compter non plus sur les préjudiciés du vol avec violence dont il doit répondre pour en éclairer les circonstances: "ils ne se sont pas constitués parties civiles" , s’amuse MeSine, l’avocat du prévenu.Et pour cause: les préjudiciés en question étaient des trafiquants de drogue dure, qu’Abdeslam a dépouillés d’un bon kilo de cocaïne et d’héroïne. C’était en octobre dernier, à Jambes. "Je les ai arnaqués" explique l’auteur laconiquement. Il précise, interrogé par la présidente du tribunal, Marie-Cécile Matagne, qu’il a pris la drogue dans la voiture ouverte des dealers, en leur absence. "Je n’ai pas frappé et pas menacé", dit-il, niant donc le vol avec violence. Il a pris la poudre, et la poudre d’escampette.Mais ils l’ont retrouvé et copieusement rossé. Ils lui ont cassé les dents au marteau. C’est finalement lui qui a été placé sous mandat d’arrêt.On lui reproche aussi d’avoir dealé pendant presque quatre ans, de 2017 à 2021.De l’héroïne et de la cocaïne à nouveau.Non sans une certaine "roublardise", souligne le parquet, quoi qu’il en soit de la question du Q.I. du gaillard par ailleurs.Il refilait par exemple du "Nesquik" à ses clients à la place d’une dose d’héroïne.Ces éléments à charge dans le dossier reposent en bonne partie sur les déclarations de sa compagne.Laquelle par ailleurs se positionne en soutien de sa défense, indiquant qu’elle est encore à ses côtés.MeSine produit aussi un courrier du centre Saint-Martin à Dave.On y est d’accord de reprendre en charge Abdeslam, qui y a déjà été mis en observation.Ce serait une des conditions probatoires à la peine de prison requise: quatre ans. Pour Abdeslam, récidiviste et déjà condamné pour le même type de faits, il y a peu d’alternatives.Jugement le 19 juin.