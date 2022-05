Hamois: des coups sur une femme et ses deux enfants

Ce mercredi, le tribunal correctionnel de Dinant a condamné à quatre ans de prison ferme un homme né en 1979 poursuivi pour des faits de violence conjugale commis entre 2018 et 2021 à Hamois. Durant cette période, l’individu a également porté des coups aux deux enfants de sa compagne, âgés de deux ans et demi et douze ans au moment des faits. Il se trouvait, en outre, en état de récidive générale.