Dinant: «On va arriver à une législature perdue»

Il poursuit: " S’il veut faire un pas en avant, qu’il stimule le cdH (Les Engagés). Je veux bien croire qu’il n’est pas content. Moi aussi, la situation politique m’attriste. C’est creux, c’est vide. Mais ils ne veulent pas non plus nous mettre en avant ."

La LDB, pas en vitrine

Le chef de file prend un exemple: " Je suis président depuis 9 ans des titres-services à Dinant. Ce qui représente 44 employés. Depuis trois ans, on ne m’a jamais demandé de compte alors que ce sont des personnes qui travaillent directement ou indirectement pour la Ville de Dinant.Non, ils ne veulent pas nous mettre en vitrine ." Il cite un autre cas précis: " Christophe Tumerelle avait proposé un beau projet de terrain de foot à la citadelle de Dinant. Ils l’ont dézingué. Le projet, maintenant, ils veulent le faire à Loyers. Quand Christophe Tumerelle dit que c’est construire un aéroport dans le désert, il n’a pas tort. Même si les propos sont un peu durs ."

D’après Alain Besohé, " il y a des projets comme ça qui ont été éteints ou sur lesquels on n’avance pas, comme les billetteries sur la croisette. Ils ont essayé de massacrer tout ce qui avait été initié par les anciens et maintenant, ils font les malheureux parce qu’il n’y a plus de projets. À force, ils ne sortent rien et des gens ne veulent plus travailler avec eux ." Le conseiller n’a pas peur des mots: " On va arriver à une législature perdue. Ils avaient dit: ça va être beaucoup mieux avec nous, on va tout nettoyer. Finalement, c’est pire que mieux ." Et de rappeler les démissions qui continuent de s’enchaîner au sein de l’administration communale. " Il y a 15 postes ouverts et on n’arrive pas à recruter. Ils sont dans une espèce d’avalanche . Il va falloir qu’ils se réveillent, qu’ils ouvrent les yeux, qu’ils atterrissent ."

Viser 2024

Alain Besohé insiste par ailleurs: " Lorsqu’on parle de négociations qui ne se passent pas bien en vue de reformer une majorité, on n’est pas consulté, contrairement à ce qu’on peut lire ou entendre. Le groupe ID négocie avec les deux élus PS et avec les deux élus qui ne s’entendent plus avec Robert Closset. Nous, on reste au balcon ." Et de repréciser: " Ils ont dit suffisamment qu’ils ne voulaient pas travailler avec les anciens échevins comme Victor Floymont, Christophe Tumerelle et René Ladouce.Donc, ils ne négocient pas avec nous, ils ne veulent pas et ils ne le feront pas. Tout ce qu’ils font, c’est essayer de se rabibocher entreeux .Mais ça ne fonctionne pas ." L’élu LDB ne s’en cache pas: " Je vise déjà 2024. Qu’est-ce que vous voulez qu’on aille faire maintenant? Si on entre dans une majorité, on fait quoi? On essaie de rattraper la sauce? Ça devient compliqué …"