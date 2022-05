Anhée: Lampecco, un héritage qui tourne toujours plein pot (vidéo)

Le magasin où l’on peut se procurer les œuvres qui ont fait sa renommée aux quatre coins du monde et l’atelier dans lequel il a passé l’essentiel de son temps tournent toujours plein pot. Voilà qui symbolise la réussite et l’histoire d’Antonio Lampecco. Une histoire indissociable de la famille. Un véritable clan à l’italienne au sein duquel on partage tout. "Quand on est tout le temps ensemble, les joies sont toujours plus intenses. Les peines aussi" , témoigne Thierry Lampecco. Le fils du maître perpétue la tradition. "Mon père ne nous a jamais forcés mon frère Marco (NDLR aujourd’hui décédé) et moi pour qu’on lui emboîte le pas. Il nous a laissé le choix."

Quand Antonio est décédé, jamais la question de mettre un terme à l’activité ne s’est posée. "Il aurait voulu que ça continue" , insiste notre interlocuteur. Les œuvres sont ainsi toujours estampillées des initiales du patriarche, "A.L.".

Que cela soit derrière le tour de potier ou au moment de découvrir les créations qui sortent du four, les souvenirs remontent immanquablement. "Quand papa ouvrait le four, on était tous là. C’était toujours un grand moment. Parfois, aussi, c’était raté , se remémore ThierryLampecco. On a encore des centaines de pots avec des défauts." La recette du fameux "bleu Lampecco" avec son émail cristallisé, l’œuvre signature d’Antonio, a nécessité plusieurs expérimentations. "Il travaillait tout le temps. Il lisait très peu, la télé ne l’intéressait pas. Il a bien joué au football mais la poterie c’était ça sa vie. Il notait très peu de chose. Tout était dans sa tête. Certains ont déjà souhaité connaître les secrets de mon père pour obtenir ses émaux, les bonnes températures, etc. Il les renvoyait toujours en leur disant que c’est le travail qui payait."

Artisan et pas artiste

La céramique n’est pas une science exacte. "C’est plus difficile que de faire des galettes", plaisante Chiara, la veuve d’Antonio, pilier de la tribu Lampecco. Ce n’était pas non plus un art. Le mot "artiste" ne fait ainsi pas partie du vocabulaire familial. "Antonio se disait potier, artisan. Pas artiste", explique Chiara. Et son fils de renchérir: "Il y a des artistes. Mais c’est un terme qu’on a tendance à galvauder. Prenez Salvador Dali, il est artiste quand il dessine, crayonne… Un peu moins quand il attache un pinceau à la queue d’un âne, selon moi."

Posture, ego et grands tralalas. On ne trouve rien de tout ça chez les Lampecco. Ni dans les œuvres, d’une apaisante simplicité, ni dans les valeurs. "On ne va pas mettre une enseigne avec des néons sur la façade" , dit Thierry. Le magasin ouvre le dimanche après-midi, sans publicité. "Au début, il arrivait qu’on n’ait qu’un ou deux clients par jour. Aujourd’hui, ce sont surtout des fidèles qui viennent chez nous depuis les années 70."

La discrétion et l’humilité sont des traits de caractère qui sont inscrits dans l’ADN familial. Chiara a toujours refusé d’apparaître sur les photos. "Excluez-moi s’il vous plaît, dit-elle en réponse à notre demande. Je ne le faisais pas quand j’étais jeune et jolie. Je ne vais pas commencer maintenant que je suis une vieille bobonne." Malgré l’âge, 85 ans, Chiara n’hésite pas à régulièrement façonner l’argile. "Elle fait les petits pots et son aide est précieuse" , glisse son fils. "Quand on fait de la poterie, on a le sentiment d’avoir toujours 18 ans" , confirme-t-elle, faisant siens des mots qu’aimait prononcer son défunt mari.