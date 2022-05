Une nouvelle école pour les élèves de Dorinne et Spontin ? « On attend une réponse »

Au sein de la population, le dossier divise. Certains Dorinnois regrettent qu’on s’éloigne du centre du village et ne sont pas favorables au nouvel emplacement choisi. Ils ne voient pas l’intérêt du projet et craignent pour "l’âme de leur village". D’autres, par contre, se réjouissent qu’une nouvelle infrastructure plus moderne et plus grande puisse être construite.

La Commune a rentré un dossier auprès de la Région wallonne et ainsi répondu à l’appel à projets lancé dans le cadre du fonds de relance européen dédié à la rénovation des bâtiments scolaires. " Une opportunité de subsides presque incroyable à ne pas rater ", avait confié à l’époque Chantal Eloin, l’échevine qui porte le projet.

Une décision (dans le bon ou le mauvais sens) aurait déjà dû tomber quant à l’octroi de ces subventions, mais à la suite d’un recours du Cegec (le Secrétariat général de l’enseignement catholique avait contesté la répartition des fonds concernant cet appel à projets), le Gouvernement wallon a changé son fusil d’épaule (la Cour constitutionnelle ayant donné raison à l’enseignement catholique).

" Un nouveau décret est entré en vigueur mettant toutes les écoles (tous réseaux confondus) sur un même pied pour l’octroi des subsides. De ce fait, tout a pris un retard de plusieurs mois. On attend une réponse ", précise Patrick Evrard, bourgmestre d’Yvoir.

La Commune croit beaucoup en ce projet qui avoisine les 4,5 millions€. S’il est retenu, la construction de la nouvelle école pourrait être financée à hauteur de 60-65% par les subsides. " Le reste serait assumé par la Commune grâce à un crédit à taux zéro, sur un emprunt en 30 ans ", ajoute le maïeur. Une réponse quant à ce dossier sensible au sein de la population mais " nécessaire pour le bien des enfants, des parents et des enseignants ", d’après les édiles, est espérée d’ici septembre.