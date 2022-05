"Fondée sur les socles de solidarité, d’égalité, de liberté et visant une société progressiste, la laïcité dénonce les inégalités de genre et participe aux luttes et aux actions menées pour étouffer cette hiérarchisation des genres incompatible avec une société juste, égalitaire, humaniste et respectueuse de toute personne, quels que soient son identité, son expression de genre ou son sexe, indique le CAL. Les droits des femmes font partie des droits humains fondamentaux qui, chaque fois qu’ils sont bafoués, entraînent de lourdes inégalités."

C’est pourquoi le 8 mai, l’action proposée dans le cadre de Place des femmes est une balade familiale à vélo le long du halage reliant Namur à Dinant. Ouverte à tous les sympathisant(e)s et cyclistes de tous niveaux, le départ est fixé à 9h30 au CAL de Namur, chaussée de Gembloux 48, à Saint-Servais (ou à mi-parcours sur le parking Aquaplane de Profondeville à 11h).

"Le vélo est un véritable symbole d’indépendance, de liberté et un vecteur d’émancipation, notamment pour les femmes, estime le CAL. On a choisi de le mettre en avant afin de défendre une société égalitaire et dégenrée." Diverses animations prévues à Dinant ponctueront l’événement: stands sur la sécurité routière, customisation de sa bécane, concours photo, atelier de réparations de base, contes pour enfants, etc. "Une échappée belle pour découvrir, partager et témoigner de notre solidarité avec les droits des femmes!" conclut le CAL.

Infos et réservations: 081/73 01 31 ou via contact@laicite.com.