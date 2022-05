Namur: 250 élèves en selle à la journée mobilité

Environ 250 élèves de quatre écoles namuroises (NDLR: Saint-Ursule, Saint-Louis, Notre-Dame et Sœurs de Notre-Dame) étaient en selle, mardi, à l’occasion de la journée mobilité scolaire. Au programme: un parcours à vélo au départ des communes d’Yvoir, Courrière, Éghezée et du village de Temploux pour rejoindre, en groupe, le centre-ville de Namur. Le tout encadré par les enseignants participants. "En fonction de leur domicile, ces élèves du secondaire pouvaient s’inscrire aux différents arrêts proposés, où il y avait bien un professeur pour les accompagner" , explique Françoise Evrard, formatrice à l’ASBL Pro Vélo en charge de l’événement. "Les trajets, quant à eux, étaient les plus sécurisés puisqu’ils se déroulaient, en majorité, sur le halage ou le RAVeL" , poursuit-elle.