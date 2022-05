La Ville de Namur bande le visage de Jan Fabre: un acte illégal

Dans sa vie antérieure à cette condamnation en première instance, l’artiste flamand a vu fleurir ses œuvres à l’international et en Belgique, de Nieuport à Namur, en passant par Bruxelles, Bruges, Anvers et Gand. L’air du temps oblige, dans une période fascinée par les symboles, les propriétaires de ces œuvres sur la voie publique sont aujourd’hui questionnés sur la pertinence d’exposer le travail d’un artiste condamné pour des faits de mœurs.

Dans un premier temps, le bourgmestre de Namur Maxime Prévotdéclarait: c’est à Jan Fabre d’assumer ses actes, il faut séparer l’œuvre de l’artiste et de l’homme. Il n’est donc pas question de déplacer Searching for Utopia . Une position partagée par ses homologues de Nieuport, Anvers, Bruges et Gand.

Un bandeau cavalier

Mais ce mardi, coup de tonnerre. Le collège communal namurois a pris trois mesurespour contextualiser l’œuvre. D’abord, un panneau explicatif. Ensuite, coiffer d’un éteignoir les éclairages à proximité de l’œuvre. Et finalement, la Ville de Namur posera un bandeau noir sur les yeux de l’homme à l’effigie de Jan Fabre qui chevauche la tortue.

Une dernière mesure plutôt cavalière au regard de la loi. Jan Fabre a vendu les droits patrimoniaux, mais est toujours propriétaire des droits moraux de Searching for Utopia . Il peut donc s’opposer à toute modification. "Jan Fabre a en effet l’opportunité d’invoquer son droit moral et plus précisément son droit au respect de l’œuvre. Il peut, selon moi, s’opposer à toute modification de son œuvre et donc à l’apposition d’un bandeau sur sa sculpture" , confirme Olivia Verhoeven, juriste pour la SOFAM, société de gestion des droits d’auteurs. Un avis partagé par Alain Berenboom, avocat spécialisé dans la propriété intellectuelle: "Selon le code économique, on ne peut pas retrancher ou ajouter un élément à une œuvre sans l’autorisation de l’artiste."

Le collège assume l’illégalité

Un écueil juridique que reconnaît le bourgmestre namurois. Et qu’il assume au nom du collège communal (LE-ECOLO-MR). "Si Jan Fabre tient à traduire la Ville de Namur en justice, libre à lui de le faire. Mais j’ai l’impression qu’il a plutôt intérêt à faire profil bas, soutient le bourgmestre. Nous retirerons ce bandeau si une décision émanant d’un tribunal nous oblige à le retirer."

Bander les yeux de la statue de Jan Fabre transforme la dimension artistique et politique de l’œuvre. En France, des municipalités se sont vues condamnées pour des faits similaires. Un exemple parmi d’autres, en 2015: "Le fait de travestir ou déguiser une œuvre d’art à l’occasion d’un événement sportif, en la revêtant d’un maillot d’un équipementier sportif sans accord de l’artiste a été considéré comme portant atteinte aux droits de l’auteur", étaye Olivia Verhoeven.

Au final, le collège communal a tranché pour un compromis (lire ci-contre). Aucun propriétaire d’une œuvre de l’artiste banni n’est allé aussi loin que Namur depuis le jugement du 29 avril. Certes, les Musées Royaux des Beaux-Arts de Bruxelles ont décidé d’éteindre durant 18 mois les éclairages autour d’une création de Jan Fabre. Et le Parlement flamand posera un panneau explicatif sur l’œuvre et l’artiste auprès des sculptures de l’Anversois. Mais dans ces deux cas, ils ne touchent pas à l’intégrité de l’œuvre. Ce qui fait toute la différence sur le plan juridique et par extension, symbolique..