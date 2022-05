Cinq Français condamnés pour un cambriolage à Ciney

Plusieurs d’entre eux sont finalement entrés par effraction dans la première maison vide de ses occupants, rue des Stations et ont dérobé du matériel multimédia, du parfum, des bijoux et des montres.

Trahis par un feu défectueux

Les cinq individus ont fait l’objet d’un contrôle de police après ce cambriolage, à proximité de la N97, car un feu arrière de leur véhicule ne fonctionnait pas. Au même moment, la police était avertie qu’un vol avec effraction venait d’être commis et un descriptif fourni par des voisins, qui avaient donné une bouteille d’eau à ces Francais, a permis de les identifier et de les interpeller. En outre, tout le butin a été retrouvé dans le coffre du véhicule et arme factice a par ailleurs été retrouvée dans le soutien-gorge de la prévenue.