Il signale toutefois que la commune n’est pas responsable de ces travaux, puisqu’il s’agit d’une voirie régionale et que les travaux sont effectués pour le compte de la Société publique de gestion de l’eau (SPGE) et de la Société wallonne de l’eau (SWE), sous la responsabilité de l’INASEP, l’intercommunale namuroise de services publics. Ils sont effectués en cinq phases, quatre pour des stations de refoulement, une sur Dorinne et trois sur Durnal, réalisés par la société Magerat et un collecteur vers Dorinne, pour récupérer les eaux via la route 937 et à Durnal, à travers les bois.

Les travaux actuels qui consistent à réaliser un collecteur pour conduire les eaux vers la future station d’épuration, partent du restaurant au Cheval Blanc jusqu’au garage, en face du château. Ceux-ci sont prévus jusqu’au 5 juillet au plus tard.

En effet, la commune a autorisé l’organisation de la brocante annuelle, début août.

Ils devront se poursuivre dans plusieurs jardins de la rue des Rivières, mais débuteront prochainement et eux ne devraient pas avoir d’impact sur la circulation des véhicules. Plus tard devrait débuter la réfection des trottoirs, réalisée par le Service public de Wallonie, pour un montant de 700000 € auquel il faudra ajouter une participation communale de 160000 € pour l’aménagement de la place de Vitteaux L’adjudication devrait se faire prochainement.

Mais encore

D’autres travaux, à charge ceux-ci de la Commune viennent de se terminer, explique l’échevin. C’est le cas de la rue de la Gayolle, dans le cadre du plan Habitat permanent pour un montant de 125000 €, avec 30000 € de subsides et réalisés par la société Magerat. Cette même société a géré les entretiens de voiries 2021 pour 380000 € sur fonds propres. Ont ainsi été réfectionnées les rues du Try d’Andoy, à Durnal, de la Vallée et Solone, à Purnode ainsi que des virages en pavé dans la descente d’Evrehailles vers Bauche.

La rue d’En Haut, à Dorinne se termine dans le cadre du plan d’investissement communal (PIC) par la société Nonet, pour un montant communal de 350000 €, dont 60% de subside. La SPGE est intervenue en plus pour 55000 €.

D’autres travaux sont à l’ordre du jour, pour bientôt. C’est le cas pour la construction d’une nouvelle salle à Purnode pour une estimation de 910000 €. Les travaux à la rue du Fonds Delvaux devraient débuter dans les prochaines semaines. L’estimation est de 190000 € et la durée devrait être de 90 jours ouvrables. Et d’encore épingler la station d’épuration prévue entre la rue de Chansin et le Bocq.

Bonne nouvelle pour clôturer, provisoirement ces dossiers de travaux. L’accord de principe donné par le ministre Dolimont d’un subside de 2238000 € sur un montant de trois millions pour la salle de sports de Godinne, dont le permis d’urbanisme va pouvoir être introduit.