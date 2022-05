YouthStart redonne confiance à des jeunes Namurois

Les échanges de la matinée clôturés, les jurés ont ensuite délibéré sur la pertinence des exposés avant de remettre, aux candidats, un certificat validé par HEC Liège.

Ce qui caractérise l’encadrement de YouthStart, c’est la proximité entre les élèves et leurs formateurs, au fil des idées et des conseils qui animent les réunions. " Dans l’enseignement classique, j’avais plus de difficultés à aller vers les professeurs en raison de l’autorité qui y régnait , raconte Sarah, satisfaite d’avoir participé à cette expérience collective. Ici, les formateurs étaient motivants, à l’écoute et nous aidaient à cerner nos capacités ." En résulte une confiance retrouvée pour ces jeunes, désormais conscients qu’ils détiennent un potentiel à valoriser en société. " Ce qui est gratifiant, c’est de voir leur évolution. Il y en a plein que je ne reconnais plus ", témoigne une des formatrices.

Formation au service de la jeunesse

Depuis 1998, YouthStart Belgium propose des réunions-formations gratuites. " Ces participants ignorent qu’ils peuvent valoriser leur talent sur le marché du travail ", explique Catherine Mosbeux, partnership manager de cette association active tant en Flandre qu’en Wallonie.

Au terme de la formation, ces futurs entrepreneurs ressortent avec une idée des études ou des autres démarches à accomplir pour concrétiser leurs projets professionnels. Selon une étude réalisée par la VUB, plus de 70% des NEETs ont trouvé un emploi ou repris des études après leur passage chez YouthStart. Conscient de cet atout, la Ville de Namur a apporté un soutien financier de 2000 euros à cette institution pour le développement de ses activités dans la Commune. " Nous avons aussi communiqué, entre autres à proximité des maisons de quartier, pour que les jeunes Namurois soient au courant de cette opportunité et puissent y répondre ", ajoute l’échevine Stéphanie Scailquin.