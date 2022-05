Plat de résistance d’un conseil assez court: l’examen et l’approbation du compte communal pour 2021. Soit le résultat comptable de l’année passé. Il est en boni, de l’ordre de 229820 € à l’ordinaire et de 164898 € pour l’exercice propre. Des résultats acquis avec l’IPP à 7,90% et des additionnels au précompte immobilier à 2600. Bonne nouvelle, il y a des provisions pour 2 millions d’euros. On en aura bien besoin, sans doute, pour la nouvelle maison communale dont on n’a dit mot. Ce qu’a fait remarquer le conseiller minoritaire, Christian Meunier. "Vu les augmentations de toutes sortes, dit-il, je crois que les provisions seront vite out et là, ce serait très grave. Comment penser à une nouvelle maison communale dans ces circonstances?" En l’absence de la bourgmestre, l’échevin Borsus n’a pas discuté même s’il se dit certain que les choses vont bien tourner. Pour lui, le boni est confortable. Et pour sortir du compte, il déclare qu’alors qu’on est en mai, et malgré les augmentations de tout, "on est toujours dans les clous et nous devrions pouvoir faire ce que nous souhaitons d’ici la fin de la mandature". Le compte a été approuvé à l’unanimité. Normal, c’est un simple bilan comptable. Et il n’a pas suscité de questions.

En matière de travaux, la Commune va réfectionner la rue de Serinchamps et la Bâgneuse Voye (1050000 €), ainsi qu’assurer l’entretien d’Enneille, du zoning sud et l’aire de jeux de l’école de Noiseux (210000 €)

Population en hausse

Autres chiffres, d’un autre genre: la hausse du nombre d’habitants. Ils sont maintenant 5974, soit une progression de 11,20%. Quant à la population scolaire, elle s’élève à 385 enfants. Niveau chômage, celui-ci se situe à 8,50%, " c’est moins que pour la province ou la Région", s’est enorgueilli l’échevin Alexandre Borsus.

Dans le cadre du Plan d’Habitat permanent, bonne nouvelle, la SPGE a prévu une station d’épuration pour le parc de Hogne qui pourrait devenir zone d’extension d’habitat plutôt que zone de loisirs comme actuellement, vu le nombre d’habitants qui choisit l’endroit.

En ce qui concerne le Stokeu, les choses avancent. Des choses qui font dire au conseiller Christian Meunier: "On ne pourra plus dire bientôt qu’1/5 des habitants est précarisé".

Au niveau voiries, on va procéder à la réfection de la rue du Mayeur à Bonsin, avec pose de filets d’eau des deux côtés de la route. Durée des travaux: 50 jours ouvrables. estimation: 130000 €.