Rochefort: des spécialistes en vol et vente en ligne

Du culot

Les voleurs n’ont pas froid aux yeux et ils ne manquent pas non plus de culot. Une victime d’un vol de remorque va raconter sa mésaventure sur les réseaux sociaux. Il n’y a pas que des victimes qui vont commenter. Un des voleurs ira même jusqu’à le contacter pour lui proposer de l’argent afin qu’il retire sa publication. Néanmoins, lors d’un de ces vols, cela va déraper. De fait, le 11 mars 2020 à Herstal, les voleurs de mitraille tombent nez à nez avec le propriétaire des biens. Des menaces avec arme sont exercées. Les préventions de vols, vol avec violence, vols simples et tentative sont établies. Sans oublier l’association de malfaiteurs et le port d’arme prohibée. Le parquet requiert 30 mois pour le prévenu central, deux ans pour sa compagne (tout comme lui en état de récidive) et 18 mois pour le 3eprévenu.

Jugement le 7 juin.