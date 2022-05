Namur: les clubs sportifs retrouveront Tabora en juillet

Fedasil annonçait que la Ville devait se préparer à accueillir environ 2000 réfugiés. Mais ce nombre n’a jamais été atteint. Ils sont aujourd’hui une cinquantaine d’Ukrainiens à se partager les locaux du hall sportif. Il y a une importante différence entre ce qui était annoncé et la réalité. "Ils sont arrivés sur le sol namurois au compte-gouttes et dans des proportions moindres , commente le bourgmestre, Maxime Prévot. Aujourd’hui, nous nous devons d’ajuster le dispositif, de le calibrer au flux réel de réfugiés. Le centre est aujourd’hui surdimensionné. D’autant que nous pouvons compter, encore aujourd’hui, sur la générosité de nos citoyens namurois avec plus de 200 offres d’hébergement."

Au vu de la situation et du déséquilibre, le bourgmestre indique que le centre d’accueil pour réfugiés ukrainiens fermera ses portes dans le courant du mois de juin. Une excellente nouvelle pour les clubs sportifs qui sont privés de leur complexe sportif depuis la fin du mois de mars. "Mais il ne sera pas possible de refaire du sport à Tabora au lendemain de la fermeture , souligne le bourgmestre. Il faudra attendre quelques semaines le temps de nettoyer et vérifier les installations. Ils pourront reprendre leur saison sportive dès le mois de juillet. Nous souhaitons également que les clubs puissent organiser leurs stages d’été."

Des compositions variables

Évidemment, les Ukrainiens ne se retrouveront pas à la porte du centre du jour au lendemain. Les travailleurs sociaux s’activent pour trouver un hébergement pour chaque famille. La difficulté, c’est de répondre aux besoins de tous puisque la composition des ménages est, à chaque fois, variable. "Il y a d’importantes différences culturelles. En Ukraine, plusieurs familles vivent sous le même toit. Nous avons récemment réussi à trouver une solution pour une famille composée de trois sœurs et 19 enfants qui ont toujours vécu ensemble. Il reste une famille d’une dizaine de personnes. Nous tentons de ne pas la diviser mais, à court terme, ils devront sans doute accepter d’être séparés."

L’enjeu est donc de faire correspondre le profil des familles ukrainiennes avec les propositions des citoyens. Un challenge à relever pour continuer à leur offrir un semblant de vie normale.