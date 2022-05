Namur : Christine Halut (Écolo) deviendra échevine en septembre

Il y avait deux prétendantes à l’écharpe scabinale: Anne Hubinon, actuelle cheffe de groupe, et Christine Halut. C’est finalement cette dernière qui a été désignée par les membres de la locale, lundi soir, comme le veut la procédure chez les écologistes. "Les deux candidatures se valaient vraiment" , commente Christine Pirson, coprésidente des Verts namurois.

Pour Christine Halut, ce nouveau défi s’inscrit dans la continuité de son parcours professionnel. Pédiatre auCHR, on lui doit notamment la création d’une unité psycho-médico-sociale à destination des familles, des enfants et des adolescents en difficulté. Elle héritera notamment des compétences de la petite enfance et de l’enseignement, de la participation, de l’accueil extrascolaire et du volontariat. "Mon métier a toujours tourné autour de l’enfance, de la santé mentale. Cela a été mon fil conducteur. Professionnellement, j’ai été amenée à avoir une fonction de leadership constructif. Ce mandat est donc un beau tournant pour amplifier mes atouts et mes compétences. J’y ajouterai deux valeurs qui me tiennent à cœur qui sont la transition écologique et la justice sociale. " , commente la Bougeoise qui à l’âge de 68 ans deviendra la doyenne du collège. "La question de l’âge n’est jamais venue sur la table. J’ai la chance d’être en excellente santé, très active et dynamique" , dit-elle.

Dans les traces de sa prédécesseure

Christine Halut prêtera serment au conseil communal du mois de septembre. "J’ai dit à Patricia que je ne pourrais pas entrer en fonction au mois de juin (NDLR ce qui était la première option envisagée pour la passation de flambeau). J’estime que je dois prendre le temps de terminer mon activité de façon correcte." Au contraire de Bernard Ducoffre en son temps, elle a ainsi fait le choix de mettre un terme à son activité médicale pour se concentrer à temps plein à son mandat d’échevine. "Mon engagement au CHRet dans la santé mentale cessera mais j’assurerai un suivi de certains patients plus particuliers et de façon mesurée" , dit-elle.

Christine Halut souhaite marcher dans les traces de Patricia Grandchamps, laquelle a siégé au collège durant 16 ans. "Je fais partie de ceux qui craignaient que son départ ne fragilise notre équipe. Elle a fait un travail magnifique. Je veux donc poursuivre ce qu’elle a accompli. Et j’espère que son équipe restera en place." Elle ajoute: "Mon mandat durera deux ans. Je ne pourrai donc rien bouleverser en si peu de temps, il vaut donc mieux s’inscrire dans la continuité. Et puis il faudra porter le scrutin de 2024." Un sacré challenge pour Écolo qui, en 2018, avait gagné trois sièges et était devenu la troisième force politique locale derrière le cdH et à moins de 1000 voix du PS. Christine Halut avait, quant à elle, réalisé le quatrième meilleur score de la liste alors qu’elle se présentait comme candidate d’ouverture, pour la première fois.