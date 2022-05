Dinant: les utilisateurs s’approprient les trottinettes électrique, souvent en duo

Revenons à ce mardi matin. Question a un ado venu de Leffe pour rejoindre l’institut Notre-Dame (site Cousot) sur cet engin qu’il découvrait (et qu’il partageait avec une jeune fille). Il en pense quoi? Avant, il venait à pied, c’était gratuit, il a essayé. Mais il ne le fera pas systématiquement. Commentaire de ce jeune homme: " Avec les sales gamins qu’il y a à Dinant, on va vite en retrouver dans la Meuse" .

Le bourgmestre Thierry Bodlet, quant à lui, explique que l’on est en phase d’observation. Il rappelle l’un des objectifs, du point de vue des pouvoirs locaux: il s’agit d’un bonus de mobilité. On peut par exemple imaginer que des automobilistes se garent en périphérie et optent pour ce moyen de déplacement pour rejoindre le centre-ville. Surtout quand le périmètre de stationnement payant sera élargi. Mais sur ce plan, il y a de la marge: c’était prévu à partir du 1er juillet prochain, c’est reporté au 1er janvier 2023. Pourquoi? Dixit Thierry Bodlet, "on a demandé des subsides pour l’achat de nouveaux horodateurs, on attend la réponse de la Région" . En attendant cette réponse, impossible de rédiger un cahier des charges. Il faut d’abord savoir si les horodateurs appartiendront à la Ville ou au concessionnaire.