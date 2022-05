Des mesures contre la tortue de Jan Fabre à Namur: insuffisant pour les féministes

Le maintien de l’œuvre en bronze doré, baptisée Searching for Utopia et installée en 2015, a été confirmé mais sera assorti de plusieurs mesures d’accompagnement destinées à illustrer la désapprobation de la Ville à l’égard de Jan Fabre et des actes graves qu’il a commis et pour lesquels il a été condamné. Trois mesures sont ainsi énoncées.

Artiste masqué

Il a été demandé au service de la culture de placer un bandeau noir sur le visage de la représentation de l’artiste durant 18 mois, soit la durée de sa condamnation avec sursis, et de matérialiser la mesure dans les meilleurs délais possibles; en outre, le service citadelle va procéder à l’ajustement de l’éclairage de l’œuvre afin que celle-ci soit plongée dans le noir la nuit venue, et ainsi ne plus être mise en valeur de façon nocturne durant 18 mois également, s’inspirant d’une initiative similaire du Musée des Beaux-Arts de Bruxelles (la coupure des spots est effective depuis ce mardi soir); enfin, Philippe Noël, en sa qualité de membre du collège en charge de l’égalité des chances, supervisera la rédaction d’un panneau informatif destiné à contextualiser l’œuvre (comme cela a été fait pour une œuvre de Fabre installée dans une salle de commission du Parlement flamand) et à marquer la distance de la Ville à l’égard des actes du personnage, rappelant sa condamnation et ses motifs.

Ouvrir le débat

Si le collectif féministe Badass salue l’initiative de la Ville, il estime clairement que ce n’est pas suffisant. "Cela signifie-t-il qu’après 18 mois, cette structure va revenir à la normale et garder sa position prédominante au-dessus de la citadelle? s’interroge Hélène, membre du collectif. Au final, on restera avec ça dans l’espace public." Le collectif ne réclame pas que l’œuvre soit détruite mais il réitère sa volonté qu’elle soit déplacée de son promontoire. "D’abord, elle représente l’artiste lui-même chevauchant une tortue alors qu’il a commis des actes odieux et puis sa position symbolique est une insulte aux victimes d’agressions et de violences sexuelles, même avec un panneau explicatif" , ajoute-t-elle. Face à ce "délire artistique" , le collectif suggère à la Ville de privilégier plutôt un(e) autre artiste. "Il y en a plein qui ne seraient pas porteurs d’un message ayant trait à des abus sur des collaboratrices pour faire vivre leur art." Le collectif n’exclut pas de contacter les autorités communales, non pas par opposition pure et simple mais pour ouvrir le débat et peut-être amener des alternatives. "On attendait un acte fort et engagé, surtout de la part d’un bourgmestre dont le parti se nomme désormais Les engagés!" , déplore-t-elle encore.