On comptait environ 200 marcheurs dans les rues de Philippeville derrière la statue de saint Philippe qui aurait dû sortir pour la 15efois, cette année, si on compte les deux ans ou elle a été privée de festivités.

Autour de son président Nicolas Lorant, le comité organisateur était satisfait de cette reprise, même si au fond de soi, chacun espérait un peu plus de monde dans les rangs.

Un nouveau drapeau pour les zouaves

Un des pelotons les plus importants en nombre dans le cortège était, sans conteste, celui des zouaves. Et pour cause, ils fêtaient leur tout nouveau drapeau. Bien que présents depuis les origines de la marche, ce n’est que cette année qu’ils ont pu exhiber fièrement leur drapeau flambant neuf.

Samedi et dimanche, les divers pelotons ont paradé dans les rues du centre-ville.Ils se sont également rendus à la chapelle sur la route d’Hemptinne, ainsi qu’auprès de la statue de Notre-Dame de Beauraing. Comme le veulent l’histoire et la tradition, la marche folklorique côtoie le culte catholique. C’est ainsi qu’on a pu entendre des fidèles réciter, en compagnie du vicaire, des prières au pied de la statue de la Vierge.

Après le bataillon carré formé derrière la Chapelle des Remparts, la journée touchait à sa fin et s’est clôturée par la retraite aux flambeaux.

Il restait le lundi, en mode plus intimiste, pour effectuer les dernières décharges aux quatre coins de la ville.