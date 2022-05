Mettet: une personne décède après avoir percuté des câbles électriques

Sur le lieu, le véhicule était totalement embrasé et plusieurs lances à eau ont été mises en action pour circonscrire le foyer. À l’intérieur du véhicule se trouvait la victime née en 1980, et originaire de la région, qui a, malheureusement, perdu la vie. Deux équipes de police de la zone Entre Sambre et Meuse se sont rendues sur les lieux pour les constatations. La route reliant Châtelet à Mettet a été fermée dans les deux sens de circulation. Ce sont les pompes funèbres Fontaine de Charleroi qui ont enlevé le corps tandis qu’une équipe du DVI et un médecin légiste étaient requis pour tenter d’identifier la victime. Le dépanneur Pascal Marchand de la localité a enlevé l’épave tandis que deux équipes d’Ores réparaient les câbles sectionnés qui privaient une partie du village d’électricité.