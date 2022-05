Les orangers tricentenaires de Freyr

Arrosés à l’eau de source

On peut le dire, les orangers de Freyr vivent d’amour et d’eau fraîche. Ou plutôt, d’eau de source, acheminée jusque dans des bassins de l’orangerie. "On a de la chance d’avoir une eau très pure, qui n’est pas chlorée. Cette eau est très vivante, elle coule de la roche, fait à peine 600 mètres pour enfin arriver au château. C’est sans doute en partie cela qui a permis de garder les orangers si longtemps" , relève le jardinier en chef. En hiver, les arbres sont gardés dans une ambiance froide, entre 5 et 8 degrés. Les mains vertes du château cueillent les fruits, vérifient qu’il n’y ait pas de dessèchement, brumisent les feuilles de temps en temps et taillent les branches et les racines juste avant la sortie en plein air. Un rencaissage se fait tous les 20 ans, à raison de 3 orangers par année.

Patrimoine vivant

Arriver à garder les orangers en forme est donc une affaire de tous les jours, eux qui souffrent à présent de l’attaque de multiples maladies (tristessa, viroides, phytophtora.). "On arrive à les maintenir en vie et c’est à chaque fois une victoire. Ce qu’on fait c’est du soin palliatif" , commente Sébastien Conil. "Vivre 300 ans c’est assez exceptionnel pour un arbre, 100 ans c’est déjà très bien."

Pour préserver ce patrimoine vivant, l’équipe a décidé d’arrêter l’utilisation de produits phytosanitaires et teste des expérimentations naturelles pour les prémunir contre les maladies qui les accablent: purins de consoude, d’ail. Chacune des plantes a aussi été greffée à un autre système racinaire pour assurer leur viabilité. Grâce à ces nouveaux greffons, le patrimoine génétique est préservé. Deux exemplaires jeunes sont gardés en réserve: l’un à Freyr, l’autre quelque part en Flandre. Outre les orangers, des bosquets de charme et de tilleuls sont à découvrir, ainsi qu’une voûte romane culminant à 8m50, soit le fruit d’un travail horticole remarquable. Les jardins sont accessibles au public tous les week-ends d’avril à octobre. Pendant les mois de juillet et août, tous les jours sauf le lundi.