L’amitié entre les échasseurs et les Boscailles a encore pris de la hauteur

"On se sent ici comme chez des amis, lâche Frédéric Gilon, reconnaissant. On entend les gens crier nos prénoms." On comprend dès lors que les jouteurs ont inscrit durablement le rendez-vous dans leur calendrier, entre un périple à Dubaï, un séjour dans les Alpes et le traditionnel combat du dimanche des Fêtes de Wallonie. "On fait une quinzaine de sorties comme celle-ci par an" , rappelle le vice-président.

La volonté est de transmettre cette tradition dont l’histoire remonte à au moins six siècles en arrière. En initiant les plus jeunes, par exemple, comme ce fut le cas vendredi aux Boscailles. Avec la reconnaissance Unesco, les échasseurs veulent encore pousser plus loin le curseur pédagogique. "On aimerait qu’il y ait plus d’ambassadeurs dans les écoles. On veut qu’il y ait des joutes d’enfants et que les combats soient développés dans les établissements scolaires namurois" , précise Frédéric Gilon. De quoi voir l’avenir sereinement et d’encore plus haut.