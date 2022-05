Un ajout qui a amené le mayeur à remercier les libéraux, non sans un certain humour, pour l’opportunité qu’ils lui offraient de parler et de se mettre en avant.

Préalablement aux questions complémentaires, le conseil a eu à se prononcer sur les comptes 2021 des fabriques d’église de Saint-Denis, Villers-lez-Heest, Warisoulx et Meux. Ils sont tous en boni, ce dont s’est félicité le chef de file de l’opposition, Laurent Botilde, qui a par ailleurs souligné le travail des fabriciens.

La désertification bancaire des zones rurales a également été abordée.L’agence Belfius de Rhisnes ayant fermé ses portes, le territoire communal de La Bruyère ne dispose plus désormais de distributeur de billets. Une situation que vivent, au demeurant, de nombreuses communes.Ce qui, pour le bourgmestre Depas, est source de beaucoup de problèmes pour les citoyens.

Reconnaissant qu’il est difficile de nouer le dialogue avec Batopin (NDLR: Le gestionnaire de distributeurs automatiques de billets mis en place par différentes banques), Yves Depas a sollicité du Conseil un mandat pour discuter de la situation avec d’autres bourgmestres et porter la problématique au niveau du gouvernement fédéral. Demande soutenue, après discussion, par l’ensemble des conseillers.

Une taxe très contestée

Plusieurs indépendants, commerçants et entreprises exerçant sur le territoire bruyérois une activité lucrative ou non ont reçu, dans leur boîte aux lettres, une invitation à s’acquitter, pour l’année 2021, de la taxe sur les déchets ménagers et assimilés au moyen de conteneurs à puce.

Face aux nombreuses contestations, le bourgmestre, via les réseaux sociaux, a précisé qu’une série d’entreprises, de professions libérales, ASBL et indépendants n’étaient pas concernés par cette taxe et que le Collège allait donc proposer une procédure d’exonération.

Proposition qui interpelle le conseiller Thibault Bouvier (MR). Avocat de profession, il se demande comment le collège allait bien pouvoir faire pour exonérer de la taxe. " J’ai lu le règlement-taxe , explique le conseiller. Il est muselé, il est difficilement contournable et je vois mal comment le collège pourrait, en gardant une sécurité juridique maximale, exonérer de la taxe certains et pas d’autres. "

Selon Thibault Bouvier, quelque 1300 contribuables de la commune seraient concernés par cette taxe. Des contribuables à qui il a vivement conseillé, en attendant que la tutelle prenne position et que la commune revoit sa copie, d’introduire auprès du collège une réclamation à titre conservatoire.