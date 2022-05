Houyet : le petit marché de Hour est de retour

Une dizaine de producteurs seront habituellement attendus sur le parking dédié pour proposer leurs produits, comme Les Jardins d’Âme-Hour pour les légumes (ils proposent par ailleurs des abonnements hebdomadaires à des paniers de légumes et de pain), l’Atelier de Marguerite (viande), les Demoiselles de Famenne (fromage), la Garenne d’Havenne (miel, savon), les confitures de Micheline, l’artisane Verlota, les Filandières de Wallonie (laine), Laurence Villeval (tissus), l’Atelier du Petit Tour (céramique) et un artisan de bougies.

Connus et reconnus

"C’est un petit marché donc ce sont exclusivement les producteurs du hameau ou de la commune d’Houyet. C’est extrêmement local car c’est produit au village, c’est vendu au village et c’est consommé au village" , appuie Jean-Claude Claes, initiateur de l’événement.

Aujourd’hui à la retraite, il a eu l’idée de lancer ce marché avec quelques amis hourois pour fédérer les habitants. "On a eu beaucoup de succès en 2021 parce que les personnes qui viennent au marché connaissent bien les producteurs, voir les ont vus grandir. Par exemple, notre fromagère a 21 ans et habite Hour depuis toujours."

Forts de leur succès, ils sont passés d’un marché par mois en 2021 à deux en 2022. "Les maraîchers ont beaucoup de légumes à écouler. C’est une des raisons de ce changement. On a aussi beaucoup de demandes d’artisans mais on doit faire le tri pour contenter tout le monde. La place n’est pas grande, on ne peut pas mettre plus d’échoppes" , explique Jean-Claude Claes, notant tout de même que des tournantes entre producteurs seront de mise.