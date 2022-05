Dinant: «Miné» par la situation politique, le conseiller Omer Laloux envisage de démissionner

Omer Laloux se dit " accablé par la situation politique dinantaise ." D’après lui, les " citoyens sont pris en otage. Dans certains domaines, il est impossible d’instruire des dossiers parce qu’il n’y a pas de majorité ". Pour lui, " On court à la catastrophe. Certains se complaisent dans cette situation, certains négocient. Mais je trouve qu’on négocie beaucoup plus pour des mandats personnels que pour des projets. Et ça, ça m’accable parce que je n’ai pas fait de la politique pour ça. J’ai fait de la politique parce que j’aime les gens, parce que j’ai envie de développer des projets pour les Dinantais ."

«Un cri du cœur»

Il déplore que, depuis la démission de Laurent Belot (en octobre 2021), il n’y ait plus d’échevin du Commerce " alors que Dinant en a bien besoin ", ni du Tourisme, alors que " c’est un secteur qui se développe très fort, vous le voyez chaque week-end et même en semaine ." Et d’ajouter: " La situation est tout à fait particulière. J’en appelle à votre conscience à tous et à toutes. Arrêtez de débattre sur des mandats Win for life comme certains le disent, mais débattez sur des projets et pas pour votre ego personnel ."Il se dit prêt à tout abandonner. " Depuis des semaines, cette situation conflictuelle me mine, à tel point que j’envisage de démissionner de ma place de chef de groupe ID et même de ma place de conseiller communal. C’est une réflexion que je voulais partager. C’est un cri qui vient du cœur ."

Il regrette par ailleurs de ne pas pouvoir exercer son mandat de conseiller " normalement " car il n’a pas toujours aisément accès à certaines décisions du collège, à certains PV, alors qu’il est dans son droit.

Par rapport aux négociations, le bourgmestre Thierry Bodlet répond qu’elles sont " relativement difficiles ". Il rappelle qu’Omer Laloux a deux négociateurs dans son parti, Joseph Jouan et Lionel Naomé, à qui il peut demander des explications... Ambiance, une nouvelle fois.