Rallye de Wallonie: deux crashs et un sauvetage délicat

Premier crash, vers 11 heures, celui de l’Opel Corsa du duo Maxim Decock-Colin Van Renterghem. Elle a percuté un arbre lors de la spéciale dite "de Natoye", au lieu-dit Maibelle. Dans un premier temps, on a eu peur pour l’équipage. Le pilote et son copilote ont été transportés à l’hôpital.Mais rapidement, la direction de course a rassuré sur leur état: "Ils ne sont pas sérieusement blessés" indiquait Benoît Galand, responsable presse du rallye. Beaucoup plus de peur que de mal.

Deuxième crash moins d’une heure plus tard, et géographiquement pas bien loin du premier. Cette fois, c’est la Renault Clio du pilote heusytois (Verviers) Tim Rensonnet qui a fait une très violente embardée sur la spéciale de Crupet.

Totalement coincé

Le véhicule, arrivant de Maillen, a dévié de sa trajectoire à l’entrée du village d’Ivoy. Les circonstances semblent assez claires. Il suffit de scruter les traces laissées sur la chaussée pour les comprendre.La Clio de rallye a été déstabilisée à hauteur d’un casseur de vitesse.Elle a ensuite mordu dans l’accotement herbeux, avant de percuter le muret d’un complexe de quelques habitations, et de terminer sa course folle dans le parking commun de ces maisons, en contrebas de la rue de Mont.

Si le copilote, Loïc Dumont, a pu être extrait de l’habitacle facilement, il en a été tout autrement du conducteur.

Il a fallu plus d’une heure aux pompiers de la zone Nage pour extraire Tom Rensonnet d’un bolide transformé en prison de métal par ses arceaux de sécurité.L’un des intervenants nous disait toute la difficulté de "travailler" sur une voiture configurée de la sorte. Les arceaux avaient "bougé" à cause du choc, ils ont certes protégé le Verviétois, mais il a été pénible de l’extraire.

Pendant que les pompiers découpaient le toit, enlevaient les portières et utilisaient des "ballons" pour soulever les arceaux, l’équipe médicale (notamment unSMUR) surveillait les paramètres du blessé, lui ayant déjà branché un Baxter.

La délivrance n’est survenue que vers 13 heures. Tom Rensonnet a été placé sur une civière, où les secouristes l’ont conditionné, avant de l’emmener en milieu hospitalier (la clinique universitaire de Mont-Godinne se trouve à quelques kilomètres seulement).

Le pilote de la Clio avait la jambe "emballée" dans une attelle gonflable. Son team, le RACB, a rassuré sur son état dès samedi après-midi: "Tom souffre d’une fracture du tibia.Après une petite intervention chirurgicale, il pourra sortir de l’hôpital ce dimanche. Quant à Loïc, il a déjà quitté la clinique après un examen médical" .

Grand ouf de soulagement à l’issue d’une matinée de samedi très chahutée sur le rallye de Wallonie.