Namur : l’orgue de l’église Saint-Loup restauré au Luxembourg (vidéo)

"Nous voulions que cela se fasse ici, avec les frères Thomas dont la renommée est internationale" , dit-il, avec une pointe de soulagement dans la voix. C’est que la restauration a tardé à se mettre en route. L’entreprise familiale a encaissé une faillite à l’automne 2020. L’activité, initialement basée en région liégeoise, s’est relocalisée chez nos voisins. Mais les "Amis" namurois ont choisi de rester fidèles au savoir-faire des frères Thomas et ont reconduit le marché public initial qui avait été attribué en 2019 après une analyse au cordeau menée par un groupe d’experts. 1,2 million€ est sur la table. La Fondation Roi Baudoin, avec le concours de la Loterie nationale et de plusieurs mécènes, régale pour partie. Mais c’est surtout un important subside (70% de la somme) offert par la Région Wallonne qui permet de parachever la rénovation de l’un des joyaux du piétonnier. Les travaux, eux, sont coordonnés par l’entreprise Bajart.

De retour à Saint-Loup à l’automne

Avec ses trois claviers manuels de 54 notes, son pédalier, ses 2500 tuyaux (dont le plus grand mesurera plus de 5 mètres), l’orgue de Saint-Loup sera plus imposant et esthétiquement plus en phase avec son église. C’est la philosophie des frères Thomas. "On n’a pas voulu se conformer à la charte d’Athènes qui stipule que l’ancien doit rester dans son jus et que les interventions modernes doivent être lisibles" , explique Samuel Thomas. L’orgue date du XIXe siècle et les éléments d’époque se sont détériorés avec le temps. Mais quelques pièces originales demeurent.Elles ont servi de modèle au facteur d’orgues basé au Luxembourg. Pour retrouver la teinte parfaite, notamment. "On y arrive avec de l’ammoniaque et du brou de noir, détaille notre interlocuteur. On enduit ensuite de la colle, ce qui sert à boucher les pores, avant d’appliquer la couche de vernis finale." Côté boiseries, le chêne domine même si l’épicéa complète l’ouvrage, au niveau de la caisse de résonance. La pièce maîtresse, le grand-corps, est totalement neuve. Tout comme la soufflerie, la mécanique ainsi que des éléments de tuyauterie.

L’orgue retrouvera l’église Saint-Loup à l’automne. Mais le public devra encore patienter avant de pouvoir se délecter à l’écoute des notes qui s’échappent de cet instrument unique. Une fois remonté, celui-ci s’imprégnera des lieux durant une phase dite d’harmonisation pilotée par Dominique Thomas. Car la finalité de cette restauration est, bien entendu, que l’orgue soit fonctionnel et sonne comme jamais. Verdict au mois d’octobre 2023, échéance retenue par les Amis de Saint-Loup pour une inauguration en bonne et due forme, imaginée sur plusieurs jours et avec la musique en point d’orgue.