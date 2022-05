1500 motos et 150 vélos aux Lacs de l’Eau d’Heure

Motos

Les responsables du site s’adressaient en premier lieu au monde de la moto. Un monde qui connaît très bien ce merveilleux site touristique pour avoir arpenté ces routes sinueuses dans un cadre mélangeant eaux et forêts. Et même, comme nous le signalions assez récemment, s’il arrive que quelques motards irresponsables abusent de la manette des gaz pour transformer l’Eau d’Heure en Francorchamps et effrayer ainsi les touristes en quête d’une journée de bonheur, il n’est reste pas moins vrai que pour la plupart de ces deux-roues, le site est idéal pour la pratique de leur sport favori.

Ce dimanche, pas question de mimer Valentino Rossi, les règles de sécurité les plus strictes étant d’application. D’ailleurs pas question de "boucler l’Eau d’Heure", il leur était proposé une balade fléchée de 130 km au départ de la Plate Taille, jusque Dinant en passant par Florennes, Romedenne, Cerfontaine et retour au point de départ. Entre 9h et 11h, l’équipe Télévie était en place au centre d’accueil de la Plate Taille, Bertrand Caroy et Michaël Miraglia en tête.

Vélos

Pour les cyclistes, c’est en peloton qu’allait se passer leur journée. Objectif, relever le défi de parcourir plusieurs boucles autour des barrages, un défi de 120 km à une moyenne imposée de 25 km/h. Un principe à respecter cependant: "on part ensemble, on arrive ensemble". Une belle balade en quelque sorte, mais balade exigeante quand on connaît les dénivelés des routes encadrant les différents lacs. Ce peloton groupé était surtout bien encadré, l’organisation ayant prévu une voiture ouvreuse, des motards pour ouvrir la route, de l’assistance technique et même un ravitaillement.

FNRS

Bien entendu, à côté de l’aspect sportif, il y avait la récolte de fonds pour le FNRS. Pour les vélos, cela se traduisait par un système de parrainage (0,30 € par km) avec un minimum de 40 € ou davantage versé à la recherche. Il y avait aussi l’achat d’un maillot à 60 €, clé indispensable pour valider son inscription.

Autre formule pour les motards avec la possibilité d’ouvrir une plateforme digitale de parrainage à partager sur sa page Facebook. Du sport, de la générosité: une belle journée pour l’Eau d’Heure et Télévie.