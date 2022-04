La voiture venait de la bretelle de la N4 vers Pessoux au moment où le camion arrivait. la collision a été violente, le camion allant achever son chemin en contrebas d’un talus. Sur les lieux, on notait la présence de quatre ambulances, deux de Marche et une de Rochefort et une de Ciney ainsi que deux Smur, de Marche et Dinant. La police de Condroz-Famenne a pris les premières mesures en attenant l’arrivée de l’expert désigné par le Parquet.